Ремонты на дорогах: местами нужно выезжать с запасом в полтора часа

В сети государственных автодорог начались ремонтные работы, в связи с чем автоводителям придется считаться с ограничениями движения, сообщает агентство ЛЕТА.

В округе столицы наибольшие ограничения движения - в Марупе. Там автоводителям придется считаться с дополнительным временем в пути, так как проходят работы по перестройке ул. Даугавас (Р132). Введены ограничения скорости и на одном участке движение регулируется с помощью светофоров.

Начаты и работы по перестройке участков автодороги Краслава-Прейли-Мадона (Р62) от Башки до Прейли и от Стеки до Аташиене. Пересечение этих двух участков потребует на полтора часа больше времени, так как движение регулируется с помощью светофоров на 12 участках, пять из которых на стороне Аташиене, а семь - от Башки до Прейли. Тем, кто отправляется из Риги в Аглону и из Аглоны в Ригу, рекомендуют использовать Даугавпилсское шоссе (А6), автодорогу Вишки-Ницгале (Р64) и Резекне-Даугавпилс (А13).

После зимнего перерыва начата и перестройка автодороги Плявиняс-Мадона-Гулбене (Р37) от поворота на Кайпи до поворота на Гулбите. Там движение на двух участках регулируется светофорами.

На этой неделе начаты и другие ремонтные работы. Ведется перестройка дороги Елгава-Тукумс (Р90) на участке в 5 километров, начиная от Елгавы в направлении Тукумса. Там установлены два участка со светофорами и введены ограничения скорости.

Кроме того, проходят ремонтные работы на участке автодороги Аугшлигатне-Скривери (Р32) от Мадлиены до Скривери; на одном участке движение регулируется светофорами. Проходят строительные работы на улице Салдус в Кулдиге. Там движение закрыто, участок можно объехать по ул. Кулдигас (Р118) и автодороге Тукумс-Кулдига (Р121). На автодороге Елгава-Иецава (Р93) проходят работы по перестройке участка от Елгавского шоссе (А8) до поворота на Катринсилу, там нужно считаться с ограничениями скорости.

И на дороге Вентспилс-Гробиня (Р111) ведутся работы по замене покрытия на участке от Лабрагса до Межайне. Автоводителям нужно считаться с ограничениями скорости.

Продолжаются работы на мосту через Айвиексте на Даугавпилсском шоссе, на мосту через Даугаву на Даугавпилсской окружной, а также на мосту через Абаву в Ренде на автодороге Талси-Стенде-Кулдига (Р120), где движение регулируется светофорами.