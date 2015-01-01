«Зарплата 1500 евро, бесплатные обеды и 15 выходных, а официантов не можем найти»

Хозяйка семейного латвийского ресторана опубликовала в социальной сети Facebook крик души. «Зарплата - самое малое 1500 на руки в месяц вместе с чаевыми, как бонус - бесплатные обеды и к тому же работать надо не целый месяц, а 15 смен. Но, найти официанток - большая проблема, люди просто не идут работать, приходится самой обслуживать клиентов», - написала Агнета Ниедра.

Агнета пишет, что они месяцами не могут найти поваров и официанток в свой ресторан.

«Но, мой рассказ о том, что в этом государстве, видимо, официантов НЕТ! И я, действительно, не понимаю почему?».

«Быть хозяйкой небольшого семейного предприятия не означает сидеть в красивом костюме с накрашенными ногтями и смотреть в MacBook, смакуя кофе. Мы с мамой заполняем все пробелы - обслуживаем клиентов, привозим помидоры с Центрального рынка... сами и PR специалисты, и посудомойщицы в одном лице. Очень часто даже работаю официанткой, когда кто-то из сотрудников заболел, оказался запертым в квартире и т.д.».

В последний раз, когда Агнета работа в качестве официантки, она только на чаевых заработала 100 евро в день! Конечно, это ее ресторан, ее клиенты и она работает от всего сердца, но она села и подсчитала, что

даже самая ленивая официантка, сможет заработать 1500 евро в месяц (зарплата и чаевые).

И это еще не все. В месяц надо работать 15-16 дней, а остальное время можно наслаждаться солнышком, летом, морем. Любой работник офиса о такой зарплате и графике мог бы только мечтать.