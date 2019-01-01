На расширение торгового центра Origo получен кредит на 34 млн евро

«SEB banka» и «Danske Bank « предоставили группе «Linstow» долгосрочный синдицированный кредит в размере 34 млн евро для расширение торгового центра Origo.

В результате будет создан мультифункциональный комплекс, который полноценно интегрируется в транспортный узел проекта «Rail Baltica». Каждый из банков финансирует половину от общего объема займа.

В рамках проекта планируется перестроить нынешние помещения торгового центра и в том месте, где раньше находился главпочтамт, построить новый корпус.

Здесь на шести этажах будут обустроены торговые площади, помещения под офисы и рестораны, также в здании будет подземная автостоянка. Строительные работы уже начались, а завершить их планируется до октября 2019 года.