Пропавший в центре Риги 31-летний мужчина нашелся

Близкие пропавшего 14 апреля 2018 года рижанина Владимира КОНОШОНКА сообщили BEZVESTS.LV, что их родственник нашелся живым и здоровым.

После нескольких дней своего отсутствия он вернулся домой в микрорайон Золитуде и сейчас находится в кругу своих близких. Человек нашелся и его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что 31-летний рижанин ВЛАДИМИР КОНОШОНОК, житель Золитуде пропал 14.04.2018 около 10 часов вечера в центре Риги. По словам близких, он шел по улице Меркеля, разговаривая по телефону. Во время разговора встретил какого-то мужчину. Телефонный разговор прервался. Благодарим всех, кто делился информацией, не остался равнодушным и помогал искать пропавшего человека! BEZVESTS.LV напоминает - берегите себя и своих близких!

Чаще звоните и справляйтесь о здоровье своих родных, сообщайте о своих планах, не заставляйте родных понапрасну волноваться.