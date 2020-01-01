Правительство готово выделить на участие в выставке «Expo 2020 Dubai» 4,8 млн евро, заявил сегодня после заседания Кабинета министров премьер-министр Марис Кучинскис.

Министр экономики Арвил Ашераденс рассказал, что министры поручили Минэкономики заключить договор делегирования с Латвийской торгово-промышленной палатой (ЛТПП) об организации экспозиции Латвии.

Ашераденс высоко оценил прежний опыт ЛТПП по организации экспозиций для международных выставок. Он также считает сотрудничество между государством и предпринимателями лучшим способом обеспечить участие Латвии в выставке.

ЛТПП до августа разработает бюджетное решение, а затем правительство решит вопрос о государственном софинансировании.

По словам Кучинскиса, участие Латвии в «Expo 2020 Dubai» может способствовать сотрудничеству с конкретным регионом, а также покажет инвестиционные возможности Латвии.

Как сообщалось, ранее из-за чрезмерных расходов правительство не поддержало участие Латвии в выставке «Astana Expo 2017». Латвийский павильон в Астане организовала ЛТПП.