Опыт читательницы: «Долг RNP сдерет с вас вместе с кожей, а сам вернуть не считает правовым действием!»

В Русский TVNET обратилась читательница с проблемой, понятной многим, - счетчики воды. Кто из нас любит ежемесячно списывать показания и аккурат в указанные даты подавать их в домоуправ? Это надо вспомнить, залезть, сделать. Конечно, ответственные люди тщательно за этим следят, но многие забывают или пишут наугад - примерно, исходя из опыта и среднего потребления. Наша читательница писала всегда про запас, накидывая сверху и платя по счетам по сути авансом. Когда пришло время замены счетчиков, она поняла, что авансом оплатила 30 кубов горячей воды. По примерным подсчетам это порядка 140 евро переплаты! Rīgas namu pārvaldnieks ответили, что переплату не вернут и ничего пересчитывать не будут - сама виновата, правила есть правила. По крайней мере сначала...

Стоит отметить, что переплату женщина констатировала за несколько месяцев до предстоящей замены счетчиков и своевременно обратилась в Rīgas namu pārvaldnieks с корректным вопросом, как правильно поступить в этой ситуации. Срок использования счетчиков кончался в феврале, и первый запрос женщина отправила в конце декабря, так и спросив - компенсируют ли ей переплаченное количество воды или перенесут на новые счетчики? Одним словом, как быть?

Ответа не последовало, и в январе женщина отправила свой вопрос во второй и третий раз. Ответ пришел спустя неделю после последнего запроса.

Ответ был очень официальным со всеми штампами канцелярского языка, указаны длинные названия правил Кабинета министров, простому человеку расшифровать которые можно, только перечитав несколько раз.

Суть ответа сводилась к тому, что закон есть закон - все обязаны подавать правильные показания счетчиков и при их замене переплата не возвращается. Также отмечалось, что неизрасходованную воду перенести на новые счетчики нельзя, так как таким образом вода течь будет, а расход не покажется, и все жильцы дома будут за это платить. Опять таки, согласно правилам.

В заключении, RNP отметили, что для переучета нет правового основания.

Домоуправ однако добавил, что можно собрать подписи, что жильцы согласны на перерасчет и дружно его разделить, и дал ссылки на правила, как это сделать. И там все опять очень сложно и запутано.

Женщина уже отчаялась разрешить ситуацию в свою пользу и обратилась со своей историей в TVnet, дабы напомнить всем, что

«долг RNP сдерет с вас вместе с кожей, а сам вернуть не считает правовым действием».

Чтобы не быть голословными, Русский TVNET обратился напрямую в RNP за комментарием. Справедливости ради стоит отметить, что ответ был подготовлен оперативно, но в нем была абсолютно новая информация.

А именно, что владелица квартиры может обратиться в любой из центров обслуживания с актом приема - сдачи, в котором зафиксированы показания при демонтаже, а также с заявлением с просьбой произвести перерасчет согласно реальным показаниям, поданным в домоуправ. В заявлении можно отметить, на какой счет получить свои деньги, или же перенаправить их в счет следующих платежей. Все очень просто, решаемо и доступным языком.

Единственный вопрос - почему самой клиентке ответ был прямо противоположным? На момент написания статьи ей не сообщили и не подтвердили данную возможность.

Мораль? Не отчаивайтесь, не опускайте руки и, если вы понимаете, что обслуживающая вас компания неправа, идите до конца.

Напоследок отметим, чтобы избежать ошибок с показаниями счетчиков, RNP советуют устанавливать в квартирах современные счетчики класса C, позволяющие считывать показания вне квартиры.