Ринкевич: Латвия должна быть достаточно творческой, чтобы использовать программы ЕС

Латвия должна быть достаточно творческой, чтобы использовать также те программы ЕС, которые поддерживают не только сплочение или сельское хозяйство, укрепляя тем самым свою конкурентоспособность, сказал агентству ЛETA министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Одной из таких программ он назвал науку и научные исследования. Образование как экспортная услуга развивается очень стремительно. Примером этого стала и недавняя просьба МИД к правительству выделить средства на создание трех новых должностей в посольствах Латвии в Индии и Китае, где растет интерес студентов к получению образования в Латвии.

«У нас есть хороший потенциал, чтобы латвийские наука, исследования и система образования могли претендовать на по возможности большее финансирование ЕС и максимально использовать эти возможности. При этом надо понимать, что окончательное решение о финансировании будет принимать не Еврокомиссия, а Европарламент и Евросовет, и Латвии важно сосредоточиться на разумном использовании финансирования ЕС во всех сферах», - подчеркнул Ринкевич.

Бюджет ЕС - это большой компромисс, поэтому не все, чего хочет Латвия, будет возможно, и переговоры о многолетнем бюджете ЕС будут тяжелыми, отметил он.

«С точки зрения Латвии, мы все же показали, что в целом довольно успешны и много работали над инвестированием средств бюджета ЕС в развитие страны, но это не означает, что, начиная дискуссию о многолетнем бюджете, мы можем расслабиться», - добавил глава МИД.