Лето, Юрмала, мороженое – в Дзинтари пройдет «Фестиваль мороженого»

Чтобы вкусно отпраздновать наступление летнего сезона, ведущее молокоперерабатывающее предприятие Латвии Food Union в сотрудничестве с городом Юрмалa приглашает на «Вселатвийский фестиваль мороженого», который 26 мая пройдет в рамках Юрмальского Kурортного праздника. На этом мероприятии под отличную музыку можно будет попробовать почти 100 различных видов мороженого из разных уголков Латвии. Фестиваль мороженого пройдет на пляже в Дзинтари, напротив выхода улицы Турайдас к морю. Вход на мероприятие бесплатный.

В течение всего дня маленькие и большие любители сладкого по особо привлекательным ценам смогут попробовать разные виды мороженого, десерты и коктейли на любой вкус от таких популярных марок мороженого, как «Pols», «Ekselence», «Tio», «Kаrums» и «Rasеns».

Порадует гостей фестиваля и холодное лакомство от домашних производителей из разных регионов Латвии. Все гости фестиваля приглашаются принять участие в голосовании за вкус нового Юрмальского мороженого.

«Лето, Юрмала и мороженое – это три слагаемых успеха «Фестиваля мороженого», которые сделали это мероприятие долгожданной традицией, открывающей самый теплый и самый вкусный сезон года. В этом году фестиваль вырос вширь – его территория увеличилась почти в два раза, здесь будет еще больше разных возможностей развлечься и для больших, и для маленьких гостей мероприятия,» – рассказывает Сандра Усачева, бренд-менеджер мороженого Food Union.

В этом году программу «Вселатвийского фестиваля мороженого» наряду с увлекательными развлечениями и конкурсами для всей семьи дополнит отличная музыка в исполнении любимых латвийских артистов.