У парка Победы 9 мая лучше было не носить ленточки с флагом Латвии? Полиция отвечает

Рижская муниципальная полиция отрицает, что работник структуры 9 мая сделал замечание по поводу ношения ленточки с цветами государственного флага поблизости от празднований в парке Победы.

Экс-депутат Рижской Думы Валдис Гаварс в соцсети поделился своими переживаниями: он шел домой по дороге вдоль парка победы с красно-бело-красной ленточкой на лацкане, когда к нему подошел «муниципал» и сделал замечание, это, мол, провоцирует людей на улице.

Полиция самоуправления сделала заявление, что прозвучавшая информация от «некоего мужчины» была тщательно проверена, учитывая тот факт, что все работники накануне были еще раз проинструктированы, что на публичных мероприятиях разрешено появление как государственного флага, так и соответствущих патриотических ленточек.

Сопоставив дату и время, выяснилось, что 9 мая к двум полицейским подошли двое мужчин, которые указали на незаконную торговлю цветами. Однако сотрудники полиции парировали, что как раз у этих продавцов с лицензией все в порядке.

Оба мужчины продолжили возмущаться и отправились в сторону проведения праздничных мероприятий. «Полицейские не запрещали им ленточки», - утверждает полиция. Тем более, что вокруг люди ходили как с флагами Латвии, так и с другими атрибутами государства - в озвученном к Гаварсу замечании не было никакого смысла. Кто-то что-то недоговаривает?