«На стене дома Ушаков!» Можно ли так делать?

«Ехал на трамвае мимо бюро «Согласия» по улице Маскавас и смотрю - на стене дома Ушаков!» - с такой новостью в портал TVNET обратился рижанин. Он хочет понять, допустима ли такая самореклама.

Читатель TVNET проезжал мимо здания в темное время суток, когда надпись #ušakovs освещена так же, как и остальные надписи на здании. «Допустима ли такая самореклама перед выборами?» - спрашивает рижанин.

Кроме того, его интересует, к какой электросети подключена надпись, и кто платит за то, чтобы она ярко сверкала и в темное время суток.

Портал TVNET пытался связаться с бюро «Согласия» как по электронной почте, так и по телефону, однако неудачно.

В свою очередь исполняющая обязанности директора Общества за открытость Delna Лиене Гатере поясняет:

«Стратегия привлекать внимание общественности и собирать голоса на известном имени - с помощью мэра Риги - похожа на введение в заблуждение с кандидатурой Лембергса, так как скорее всего самого его в партийном списке на выборах найти будет нельзя».

«Если перед выборами в публичном месте на стене здания размещена подсвеченная надпись с фамилией популярнейшего лидера партии и должностного лица самоуправления, а жители неосознанно связывают надпись с политической партией, есть основания оценить, не политическая ли это агитация».

«Если можно усмотреть прямой или непрямой призыв голосовать за конкретную партию или кандидата, нет значения, чье бюро находится в здании, по-сути, это реклама партии», - указывает Гатере.

Как поясняет Delna, период предвыборной агитации начнется только 9 июня. Однако, как и в прошлые годы, партии используют возможности рекламы преждевременно, чтобы расходы не нужно было указывать в декларации.

Впрочем, о них так и так придется сообщать в финансовом отчете партии. Если есть подозрения об использовании денег налогоплательщиков, то нужно обращаться в KNAB.

Delna призывает жителей перед предстоящими выборами в Сейм быть бдительными и сообщать о наблюдениях, связанных с рекламой политической партии или кандидата в депутаты в СМИ, публичном месте или интернете.

Соответственно закону, на всех агитационных материалах должно быть указание о политической рекламе и кто ее оплатил.