«Буквально на следующей неделе» Рига встанет в пробках

В Риге «буквально на следующей неделе» начнется ремонт улицы Бривибас между Бруниниеку и мостом ВЭФ, в связи с чем жителям придется считаться с куда более медленным движением транспорта, в интервью Латвийскому радио рассказал исполняющий обязанности директора департамента сообщения Рижской думы Эмил Яркинс.

В качестве других планируемых этим летом ремонтов Яркинс назвал работы на ул. Меркеля, бульваре Калпака и второй этап реконструкции Островного моста.

Яркинс отметил, что ремонтные работу будут организованы так, чтобы максимально обеспечить движение общественного транспорта, однако улицы смогут проехать и владельцы частного транспорта.

Чиновник надеется, что работы будут проведены качественно и в установленные сроки, а строители смогут обеспечить правильную организацию труда. Конкурсы на проведение работ завершились, «цифры зафиксированы», удорожаний быть не должно, добавил Яркинс.

Однако председатель оппозиционной фракции «Единства» в Рижской думе Вилнис Кирсис обратился в председателю комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы Вадиму Бараннику с просьбой незамедлительно созвать внеочередное заседание по поводу объемных ремонтных работ в Риге.

«Запланированные этим летом Рижской думой ремонты улиц будут объемнее, чем в прошлом году, и председатель думы Нил Ушаков публично заявил, что этим летом в столице придется считаться с куда большими пробками, а по его прогнозам, в следующие годы будет еще хуже. Основываясь на этой информации и принимая во внимание прошлый негативный опыт по организации ремонтных работ, призываю созвать заседание комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы о запланированных ремонтах. Мы хотим убедиться, что организаторская сторона ремонтов не повредит безопасности и удобству всех участников движения», - сообщил Кирсис.

Оппозиционный политик попросил подготовить к заседанию детализированную информацию о запланированных ремонтах улиц, сроках выполнения и запланированных действиях, чтобы не допустить ошибок прошлого года в организации работ. В качестве ответчика по этим вопросам Кирсис попросил пригласить Яркинса. Кирсис отметил - если внеочередное заседание не будет созвано в приемлемые сроки, он призовет оппозиционных депутатов созвать внеочередное заседание комитета по делам транспорта и связи.

Говоря о состоянии рижских мостов, Яркинс признал, что в последние годы в мосты инвестировалось недостаточно. По словам чиновника, приведение в порядок Вантового и Земитанского моста находится у департамента в приоритете.