«В школу я шла из-под палки, а сюда просто лечу!» - на Дне открытых дверей сказала мне первокурсница Рижского техникума искусств и медиа. Именно ученики встречают здесь тех, кто заглядывает узнать об учебе в техникуме, и в свободной форме, честно и без заученных фраз рассказывают, как тут все устроено. Русский TVNET продолжает рассказывать, как после 9-го класса получить не только среднее образование, но и профессию. На этот раз в центре внимания - возможности для творческих личностей.

Место, в котором учатся будущие дизайнеры, видеооператоры и еще 13 творческих профессий

В Рижском техникуме искусств и медиа учатся ребята, которые любят что-то создавать собственными руками - будь то платье, мобильное приложение или обеденный стол - всего в «меню» техникума для выпускников девятых классов предлагается 15 профессий.

На сегодня наибольшей популярностью пользуется все, что связано с модным словом «мультимедиа» - это фото, видео, анимация и приложения. Но здесь учат и более «ручному» труду - дизайн одежды и интерьера, художественная обработка древесины или металла и даже строительные работы.

Полный список учебных программ в RMMT!

На неуде по математике жизнь не заканчивается...

В школе ратуют за то, чтобы табель был без троек, словно в противном случае будущего нет... Но в жизни бывает по-разному, в техникуме искусств и медиа, например, адекватно понимают, что творческие дети очень часто не дружат с алгеброй или физикой - в данном случае неуд по таким предметам не преграда для поступления, основной уклон тут как раз на творческую составляющую.

При поступлении практически на все отделения необходимо сдавать экзамен по рисованию и композиции, именно на основе его результатов идет зачисление.

Примерная статистика прошлых лет - стартовало около 500 желающих, приняли 320 первокурсников. Грубо говоря, конкурс два человека на место.

FOTO: https://www.facebook.com/amatnieciba

Главным образом это касается «топовых» мультимедиа, но есть отделения и с недобором - например, мастера по дереву или специалисты по текстильному дизайну. Кстати, на «древесные» профессии даже и вступительных нет и, шепотом,

именно у этих ребят 100% гарантия трудоустройства - бывшие выпускники забирают воспитанников в свои компании,

практически всех, потому что не сомневаются в полученных ими навыках.

FOTO: https://www.facebook.com/amatnieciba

И сокрушительная новость для всех выпускников художественных школ - с рекомендацией и дипломом из «художки» берут без экзаменов и конкурса.

Если ваше чадо пять лет задавалось вопросом, зачем таскаться после уроков во вторую школу, вот момент вашего родительского ликования и достойный ответ, кому нужна эта бумажка.

Меньше нервов и телодвижений после девятого класса, то есть «пришел, увидел, победил» или принес табель с художки и спокойно ждешь 1 сентября с гарантированным местом в техникуме.

Школьная программа, сдобренная практическими навыками

Как во всех средне-специальных учебных заведениях, в техникуме учат как школьной программе, так и профессиональным навыкам. Есть та же математика, английский, история, потому что и в техникуме ученики сдают централизованные экзамены.

Кстати, в этом техникуме показатели по результатам выше, чем в среднем по стране - это миф, что в техникумам к госэкзаменам готовят хуже.

Но более значимое место в расписании занимают «осязаемые предметы», на которых ребята работают в мастерских - будущие дизайнеры знакомятся со швейной машинкой, столярам выдают лобзик, а фотографов тащат в настоящую лабораторию, в которой смешивают вещества для проявления пленки.

Домашних заданий как таковых не задают - никто не следит и не ставит двойки, как в школе. Есть проект, которым ты занимаешься в мастерской и, если сам горишь, можешь продолжать и вне уроков. Так девушки, будущие фотографы, признались, что в школе им было скучно и никогда не хотелось ничего дополнительно учить, а тут не лень посидеть и разобраться, какие возможности предлагает фотошоп.

FOTO: https://www.facebook.com/amatnieciba

Основным шоком первокурсники называют пары:

в техникуме вместо привычных школьных 40 минут пара длится 80 минут, перемена 10 минут, и только обеденная - 40 минут.

Звонок, правда, тут звенит как в школе!

Девушки говорят, что на практических занятиях можно «отключиться», вставить в уши наушники, включить свою музыку, уйти в себя и потом спросить, если что-то пропустил - никто не посмотрит косо и не отругает.

FOTO: https://www.facebook.com/amatnieciba

Кстати, этот техникум знаменит собственной кузницей, а также резными шедеврами по дереву - алтари в исполнении воспитанников украшают 56 церквей по всей Латвии, в том числе Собор Святого Петра и Дом Черноголовых.

Стоит ли писать, что мебель в столовой, да и по всему техникуму тоже работа учеников, например, вот этот диванчик в холле.

FOTO: Русский TVNET

При этом заметим, что учат здесь бесплатно, все материалы и рабочие инструменты выдают, вплоть до ниток для швей, и платят стипендию до 150 евро в месяц.

FOTO: Русский TVNET

Учеба, конечно, на латышском, но детей из «русских школ» очень много - это скорее дополнительная нагрузка на педагогов - научить то надо всех, а ребята сами быстро адаптируются, говорит директор Майя Ванага.

О перспективах выпускников техникума

Хорошая новость в том, что уже на третьем курсе все ученики техникума проходят гарантированную практику и для большинства ребят эта компания становится и первым местом работы.

Полистав списки практик, можно смело сказать, что ученикам на выбор предлагаются компании с именем, например,

MOOZ Эрика Стендзиниекса, Латвийская национальная опера, Латвийский национальный театр, издательство Diena, косметический холдинг Kolonna, супер стильный обувной бренд INCH2, студия знаменитого латвийского дизайнера Наталии Янсоне, мебельная компания KATE, производитель нижнего белья LAUMA

- честно говоря, глаза разбегаются. О таком первом работодателе многие могут только мечтать, особенно без опыта, только со школьной скамьи.

Статистика предыдущих лет показывает, что после техникума многие продолжат получать образование в вузах, так поступают более 42% выпускников.

Около половины из них поступают в Латвийскую Художественную академию, в которой им значительно легче учиться после погружения в «творческую» среду уже в техникуме, также легко потом учиться и на факультете Дизайна и технологий РТУ, на отделении домоводства факультета педагогики ЛУ.

Многие поступают в вузы с художественным уклоном заграницей, особенно в Дании и Англии, показала статистику директор техникума.

Директор гордится своими выпускниками, сегодня они работают в театрах и на телевидении и часто заглядывают к ученикам с лекциями о том, как все на самом деле устроено - среди них и проректор Художественной академии Андрис Витолиньш, и «человек с ТВ» Гирт Страустиньш.

Почему же девятиклассники не бегут сюда вприпрыжку?

Казалось бы, учеба бесплатная, будущее практически гарантированно, в вуз дорога не закрыта, столько навыков и плюсов, отчего же девятиклассники не бегут сюда вприпрыжку?

Майя Ванага считает, что все дело в зоне комфорта родителей. Что спросить с шестнадцатилетнего подростка?

Редко ребята в этом возрасте уже знают ответ, на кого хотят выучиться и тем более, где.

Основная ответственность ложится на родителей, которым зачастую легче оставить ребенка мариноваться еще три года в средней школе, потому что так удобнее и не надо подстраиваться под новые реалии.

Еще один момент - это сами школы. Выражаясь бюррократическим языком, всему виной «демографическая яма»,

учебные заведения в буквальном смысле «дерутся» за учеников: школы за то, чтобы укомплектовать 10 класс, техникумы за то, чтобы укомплектовать все программы.

Школы не пускают на порог представителей профессиональных учебный заведений, «не дай бог, уведут школьников», и даже задерживают табеля и всячески агитируют девятиклассников «не поступать глупо и не идти в ПТУшники». Школьники признаются, что не рассказывают учителям о планах уходить из школы, чтобы им не занижали оценки. Это все реальные истории.

И, конечно, отчасти вина ложится на стереотипы и въевшиеся в обиход слова - как только слышишь слово «учага», тут же ассоциативно думаешь, что это образование для слабеньких. При этом

на данный момент в Латвии всего одно училище в классическом понимании, остальные - это профессиональные школы, и именно так их следует называть.

На государственном уровне вопрос о корректном использовании терминов уже подняли, а концепция развития образования предусматривает, что среди поступающих в среднюю школу и профессиональную к 2020 году необходимо добиться пропорции 50 на 50. На данный момент эта пропорция составляет примерно 38% к 62% в пользу средних школ.

В техникумах по всей Латвии в мае проходят Дни открытых дверей - самое время ознакомиться с предложением «на местах» и, возможно, предопределить будущее своего подростка!

FOTO: https://www.facebook.com/amatnieciba

Дни открытых дверей в RMMT.

Помимо Рижского техникума искусств и медиа, есть и другие учебные заведения для творческих детей, например, эти:

Рижский техникум стиля и моды;

Рижский техникум туризма и творческой индустрии.