Международный аэропорт «Рига» планирует в этом году принять на работу более 250 работников, сообщила агентству ЛETA его пресс-секретарь Лаура Карните.

Планируется активно приглашать на работу как местных ищущих работу жителей, так и живущих за границей соотечественников. Есть в аэропорту вакансии и для людей предпенсионного возраста.

Более 30% работников, начавших работать в аэропорту в этом году, вернулись в Латвию из-за границы, отметила Карните.

Как подчеркнула председатель правления аэропорта «Рига» Илона Лице, аэропорт - государственно значимое предприятия, поэтому его руководство понимает, как важно не только приглашать вернуться работающих за границей латвийцев, но и предлагать рабочие места ищущим работу жителям Латвии, чтобы уменьшить число новых потенциальных эмигрантов.

В аэропорту есть 20 вакансий инспектора авиабезопасности, шесть вакансий агента по обслуживанию пассажиров. Вакансии объявляются еженедельно, узнать о них можно на сайте аэропорта.

В ближайшее время появится отдельный портал для всех ищущих работу в отрасли авиасообщения, в том числе в аэропорту «Рига».

Сейчас в аэропорту «Рига» работают более 1200 человек.

Международный аэропорт «Рига» - крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии.