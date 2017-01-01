Все меньше людей из стран с рисками терроризма пытаются попасть в Латвию

В прошлом году сократилось количество запросов виз и видов на жительство в Латвии от лиц, прибывших из стран с повышенным присутствием террористических группировок и другими связанными с терроризмом рисками, свидетельствует отчет Полиции безопасности (ПБ).

В 2017 году ПБ проверила 1442 запроса виз и видов на жительство от 2115 лиц и дополнительно - 2235 визовых запросов иностранцев и 660 запросов вида на жительство.

В 172 случаях ПБ предложила отказать в выдаче визы, в пяти - уменьшить срок ее действия, в 37 - утвердить выдачу визы со специальными указаниями ПБ.

В 27 случаях было рекомендовано отказать в выдаче вида на жительство, в 161 - утвердить его с комментариями.

Среди проверяемых ПБ иностранцев преобладали туристы, студенты, гастарбайтеры и должностные лица предприятий.