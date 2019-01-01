В сети государственных дорог запланированы работы более чем на 150 объектах

Во время строительного сезона в сети государственных дорог запланированы работы на 150 с лишним объектах по всей Латвии, сообщил министр сообщения Улдис Аугулис, посетивший сегодня два строительных объекта на региональных автодорогах в окрестностях Елгавы.

Благодаря заблаговременно объявленным закупкам строительный сезон в сети государственных дорог начался своевременно, при благоприятных погодных условиях, отметил он.

«Работы запланированы более чем на 150 объектах по всей стране, в середине лета планируется начать также самые крупномасштабные до сих пор работы на государственных дорогах местного значения с грунтовым покрытием», - сказал министр.

Важно провести ремонтные работы не только на главных государственных автодорогах, но и на региональных дорогах, подчеркнул он.

Сегодня министр вместе с представителями ГАО «Латвияс валстс цели» посетил Ливберзскую волость, где на региональной автодороге Елгава (Тушки) -Тукумс (P98) на пятикилометровом участке от Гривы до моста через Ауце ведется перестройка, а на почти 19-километровом участке до Лиепайского шоссе обновляется дорожное покрытие. Расходы на строительные работы исчисляются в 4,8 млн евро. Проект софинансируется из Европейского фонда регионального развития.

Аугулис ознакомился также с ходом строительных работ на автодороге Елгава-Иецава (P93), где перестраивается шестикилометровый участок до перекрестка с дорогой Рига-Елгава-литовская граница (Мейтене) (A8). На дороге Елгава-Иецава будет положено новое асфальтобетонное покрытие в три слоя и построен освещенный пешеходный тротуар. Работы планируется закончить в 2019 году, их выполняет ООО «Strabag». Договорная цена - 6,2 млн евро.