На старт, внимание, марш! Тысячи детей приняли участие в «разогреве» Рижского марафона Lattelecom

В субботу, 19 мая, началась «разминка» перед предстоящим 20 мая Рижским марафоном Lattelecom - «Детский день Rimi». Как сообщили организаторы мероприятия, сегодня собралось рекордное количество участников.

В рамках мероприятий «Детский день Rimi» собрались около 12 000 маленьких спортсменов и 8000 их родителей и болельщиков. Из всех участников 3060 участвовали в Семейном забеге, 3491 зарегистрировались на трассу в 600 метров, 2778 на трассу в 300 метров, а 1167 на трассу для самых маленьких бегунов до трех лет.

Параллельно забегам на протяжении всего предлагается возможность участвовать в мероприятиях, посвященных столетию Латвии. Для тех, кто несилен в беге, предлагается хоккей, бокс, фитнес.

Детская традиция в рамках марафона Lattelecom начата уже в 2013 году, в 2015 году забеги впервые прошли на набережной 11 ноября, собрав около 7400 участников, а в 2017 году количество участников перевалило за 10 000.