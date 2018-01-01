Общественный транспорт переходит на летнее расписание

Rīgas satiksme информирует, что с 19 мая и до конца летнего сезона вводятся изменения на некоторых автобусных маршрутах, а на ряде маршрутов общественного транспорта вводятся новые расписания на рабочие и выходные дни.

С 19 мая 2018 года и до окончания сезона отдыха, посещения пляжей и огородов (по крайней мере до 31 августа), в связи с увеличением пассажиропотока и для обеспечения более удобного проезда пассажиров к существующим местам отдыха, на огороды и пляжи, расположенные на территории Риги, – на Мангальсалу, в Вецаки, Даугавгриву, Вакарбулли и Межапарк, будут внесены следующие изменения: