Руководитель разведки НАТО призывает страны альянса активнее делиться информацией

Странам НАТО нужно быстрее и больше делиться информацией, чтобы опережать Россию, заявил первый заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен.

«Я думаю, что мы должны работать над скоростью разведки. Поэтому мы призываем отправлять нам и делиться информацией так быстро, как это только возможно», - сказал он на совещании специалистов НАТО по разведке в Оттаве.

По словам Лорингхофена, несмотря на обязательства НАТО противостоять тактике Москвы, страны НАТО часто не хотят своевременно делиться информацией с союзниками.

«Надо говорить о слабых местах в своей стране, и это уравновешено общим благом, которое всем нам дает знание о том, что происходит», - сказал он.

Руководитель разведки Канады Скотт Бишоп сказал, что Канада делится разведывательной информацией с НАТО насколько возможно, и призвал другие государства поступать так же.