Сюрприз! CSDD готовит для водителей «радарную» новинку

Эксперты Латвийской автомобильной ассоциации считают фоторадары хорошим способом, как контролировать движение, потому что водители в Латвии не могут похвастаться дисциплиной. Автопарк в основном старый и опасный, при этом при превышении скорости его опасность многократно возрастает.

В настоящее время отчетливо видна тенденция, когда водители транспортных средств, приближаясь к фоторадару, притормаживают, а затем сразу вновь набирают скорость. Для борьбы с этой тенденцией предлагается ввести нововведение - измерять скорость конкретного транспортного средства между двумя радарами. Фоторадары будут фиксировать момент, когда автомобиль проезжает мимо, и с учетом расстояния между ними рассчитывать среднюю скорость, с которой автомобиль перемещался по данному участку дороги.

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) прогнозирует, что такие радары могут появиться на дорогах Латвии уже в этом году. Технические нюансы и финансирование установки подобных устройств обсуждает рабочая группа, в которую входят представители Министерства сообщения, Latvijas Valsts ceļi, Госполиции и CSDD.

Как уже сообщал Русский TVNET, более 30% водителей регулярно превышают скорость и снижают ее только перед фоторадарами. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного в начале января Латвийским бюро страховщиков транспортных средств.