Пятница, 25 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Сюрприз! CSDD готовит для водителей «радарную» новинку

Русский TVNET/Db.lv
Фото: Ieva Čīka / LETA

Эксперты Латвийской автомобильной ассоциации считают фоторадары хорошим способом, как контролировать движение, потому что водители в Латвии не могут похвастаться дисциплиной. Автопарк в основном старый и опасный, при этом при превышении скорости его опасность многократно возрастает.

В настоящее время отчетливо видна тенденция, когда водители транспортных средств, приближаясь к фоторадару, притормаживают, а затем сразу вновь набирают скорость. Для борьбы с этой тенденцией предлагается ввести нововведение - измерять скорость конкретного транспортного средства между двумя радарами. Фоторадары будут фиксировать момент, когда автомобиль проезжает мимо, и с учетом расстояния между ними рассчитывать среднюю скорость, с которой автомобиль перемещался по данному участку дороги.

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) прогнозирует, что такие радары могут появиться на дорогах Латвии уже в этом году. Технические нюансы и финансирование установки подобных устройств обсуждает рабочая группа, в которую входят представители Министерства сообщения, Latvijas Valsts ceļi, Госполиции и CSDD.

Как уже сообщал Русский TVNET, более 30% водителей регулярно превышают скорость и снижают ее только перед фоторадарами. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного в начале января Латвийским бюро страховщиков транспортных средств.

0 Комментарии