Нынешний май будет самым теплым в истории метеонаблюдений

В настоящее время он уже второй самый теплый май в истории метеорологических наблюдений, но из-за ожидающейся в ближайшие дни жары к концу месяца станет самым теплым.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, среднемесячная температура воздуха в мае составила +14,3 градуса - это столько же, сколько в мае 1993 года. Рекордно теплым май был в 2013 году, когда средняя температура воздуха по стране составила +14,4 градуса.

Так как ближайшие дни будут жаркими, ожидается, что среднемесячная температура превысит показатели 2013 года.

По прогнозам синоптиков, нынешний май будет примерно на четыре градуса теплее, чем в прошлом году, когда среднемесячная температура воздуха была всего +10,6 градуса или на 0,7 градуса ниже нормы.

По прогнозам синоптиков, в последние четыре дня мая ожидается сильная жара - температура воздуха во многих районах страны составит +27..+30 градусов.