Большинство жителей Латвии считают, что страна выиграла от членства в ЕС

70% опрошенных жителей Латвии считают, что страна выиграла от членства в ЕС, показал последний опрос «Eurobarometеr».

23% опрошенных ответили, что членство Латвии в ЕС не принесло выгод, 7% не смогли конкретно ответить на этот вопрос.

В пользе членства своей страны в ЕС уверены 67% жителей ЕС, это самый высокий показатель с 1983 года, когда такой опрос проводился впервые. В Эстонии такого мнения придерживаются 86%, в Литве - 90% опрошенных.

В Латвии 55% респондентов интересуются делами ЕС, 44% - не интересуются. В Эстонии и Литве удельный вес интересующихся делами ЕС составляет соответственно 58% и 60%, в ЕС в среднем - 54%.

Членство Латвии в ЕС хорошим делом считают 52%, плохим - 7% респондентов, 39% считают его не плохим и не хорошим.

В ЕС в среднем членство своей страны в блоке хорошим делом считают 60% опрошенных, в Эстонии - 69%, в Литве - 67%.

Положительнее всего членство своей страны в ЕС оценивают жители Ирландии, где 81% опрошенных считают его хорошим делом, а скептичнее всего к членству в ЕС относятся жители Великобритании и Греции, где соответственно 23% и 21% жителей назвли его плохим делом.