«В больнице мою маму уронили на пол, а позже она умерла»

Рижанка Галина Чанова утверждает, что в Восточной больнице, прямо на ее глазах, санитарки уронили ее мать на пол. От болевого шока женщина потеряла сознание и через несколько дней умерла. Программа «Личное дело» разбиралась с этим происшествием.

25 апреля у мамы Галины Чановой Анны Болдиновой поднялась температура. Галина вызвала ей «скорую помощь».

94-летняя Анна Болдинова была доставлена в приемное отделение Рижской Восточной университетской больницы с диагнозом воспаление легких. Врачи решили госпитализировать женщину, но уже с другим диагнозом - цистит.

Галина Чанова приобрела платную палату в больнице, в которой она могла бы находится рядом с матерью круглые сутки. Анну Болдинову периодически возили на диагностические процедуры. Во время транспортировки на одну из них, произошло ЧП. Санитарки уронили пациентку. Галина говорит, что все произошло у нее на глазах.

«Одна из них стала коленями на кушетку, а вторая поставила кресло-каталку. Я не заметила, что они не поставили его на тормоз. Когда одна санитарка схватила маму под мышки кресло отъехало. Сотрудница больницы не смогла маму удержать. Она просто ее бросила.

Я четко видела, как мама упала и ударилась копчиком. Она ужасно закричала. Сказала, что ей очень больно.

Потом она обмякла, потеряла сознание. У нее повисла голова. И в груди появились такие страшные хрипы», - рассказала «Личному делу» Галина Чанова.

Дальше она стала требовать, чтобы медицинский персонал срочно вызвал врача. «Они отказались. Сказали: «Нет! Нет! Мы за это еще получим по голове. Мы должны довести ее до отделения», - утверждает дочь пациентки.

По словам Галины, врачи появились только через 20 минут.

Они поставили Анне Болдиновой новый диагноз — инсульт, который, по мнению врачей, произошел естественным путем.

Больше, по словам Галины Чановой, ее мать Анна Болдинова в сознание не приходила. Галина подписала отказ от дальнейшей госпитализации и увезла маму домой, где 3 мая она умерла не приходя в сознание. В Восточной больнице не признают факт падения пациентки.

«Был проведен разговор с персоналом, который был задействован в уходе за пациенткой и нам не удалось получить от них подтверждение, что пациентку уронили. Но я могу сказать, что в ходе исследования у пациентки были обнаружены тяжелые проблемы со здоровьем, которые могли привести к инсульту», - пояснила «Личному делу»представитель Рижской Восточной больницы Айя Лиетиня.

Галина Чанова предоставила «Личному делу» всю медицинскую документацию своей мамы. По документам картина разворачивалась следующая. Пациентка поступила с диагнозом воспаление легких, который поставила «скорая помощь». Первичный диагноз больницы цистит. Выписали домой Анну Болдинову с инсультом. Галина Чанова подписала отказ от дальнейшего лечения.

Но вскоре, уже после смерти мамы, ее опять вызвали в больницу, вернули 40 евро и сообщили, что пациентка, по техническим причинам, была выписана с неправильным диагнозом. На самом деле у нее был рак.

Эту странную последовательность диагнозов в Восточной больнице отказались объяснять, ссылаясь на закон о защите данных пациента.

Сейчас Галина Чанова намерена обращаться в Инспекцию здоровья, чтобы там разобрались с причинами смерти ее мамы.