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10 выигрышей по 200 евро: для чего нам необходима чековая лотерея?

LETA
Чек из ресторана Gan Bei | Фото: Evija Trifanova / LETA

Для того чтобы люди смелее требовали чеки за покупки, а торговцы больше боялись быть уличенными в налоговом мошенничестве, Служба государственных доходов с лета следующего года организует чековую лотерею.

Выигрыши будут достаточно привлекательными, чтобы вовлечь в это мероприятие широкие слои общественности - 10 выигрышей по 200 евро каждую неделю и 3000 евро один раз в месяц. Вчера законопроект о чековой лотерее был передан на рассмотрение в Сейм и, как предполагается, примут его быстро, так как задумка весьма полезна. Это не изобретение Латвии - многие страны успешно проводят такие лотереи уже много лет, в том числе Португалия, Словакия, Мальта, а с прошлой осени - и соседи-литовцы.

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