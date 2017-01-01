Изгнание дьявола на Тейке: «Братан, хорош бухать» и деньги в пластиковом ведре

Люди с закрытыми глазами, которые балансируют из стороны в сторону, протягивая перед собой руки. Женщина с микрофоном, разговаривающая разными голосами, под звуки фонограммы религиозной рок-композиции выкрикивает «Аллилуя», а позже шепчет, словно заклятья, слова на незнакомом мне языке. Пластиковое ведро в центре зала, куда собравшиеся, словно под гипнозом, по очереди опускают заклеенные конверты, предварительно опустошив свои кошельки. Акт экзорцизма, после которого одни бьются в конвульсиях, кашляют, задыхаются, а другие начинают рыдать, падая на пол... Это не описание сцен из фантастического фильма. Это то, что происходит на собрании последователей одной из тоталитарных сект, действующих в Риге.

Обычный вторник. В 17 часов на привокзальной площади у «Ориго» многолюдно - рабочий день завершился, все спешат по домам. Две улыбающиеся женщины раздают прохожим листовки - некоторые отказываются, другие берут не глядя. Большая часть подобной разноцветной макулатуры оказывается в ближайших урнах, однако вероятность, что часть листовок вместе с их обладателями разъедется на электричках «Рига-Слока», «Рига-Тукумс», «Рига-Елгава» и в других направлениях достаточно велика.

Одна из этих глянцевых брошюр оказывается и у меня - бегло изучив её, понимаю - меня приглашают в секту. «Служение разрушения проклятий на финансовой сфере» состоится уже в субботу, 19 мая.

«Изгнание дьявола» на Тейке

Вооружившись диктофоном, иду на собрание последователей духовного центра «Возрождение», признанного тоталитарной сектой во многих странах мира.

Служения секты проходят в районе Тейки, на улице Арайшу. Оставив машину в нескольких кварталах от места проведения служения, оглядываясь по сторонам, иду по адресу, указанному на брошюре.

«Вам сюда, сюда, все правильно», - говорит мне женщина, будто дежурившая у калитки, и, подхватив меня под руку, ведет в светлое помещение,

которое, по-видимому, сдается в аренду для проведения различных конференций. Религиозное объединение «Возрождение» организовано Владимиром Мунтяном на Украине, и, согласно различным источникам информации, насчитывает 320 филиалов в разных странах мира. По соседству с местом сбора последователей и руководителей секты в Риге находятся школа пилотов, офис бригады по сбору металлоконструкций и другие компании, возможно, даже не подозревающие о том, что их соседи регулярно «изгоняют дьявола».

Женщина представляется Людмилой. Позже я прочту исследования о деструктивных культах и очерки украинских журналистов, которые также как и я посещали служения «Возрождения» - многие из них рассказывают о подобных «людмилах», которые возлагают на свои плечи коммуникацию с новичками.

«Братан» в поло Lacoste, агент недвижимости и другие адепты секты

На последнем ряду, куда скромно присаживаюсь и я, сидит молодой мужчина в черном поло Lacoste. На протяжении всего «богослужения» он будет молиться громче всех, падать на колени, ложиться на пол, обхватив лицо руками, а в перерывах… помогать настраивать аппаратуру, переключать проектор и регулировать звук.

Именно он ближе к концу мероприятия отправится за конвертами, куда пришедшие сложат свои пожертвования. Именно он будет стоять за спиной у последователей секты во время акта экзорцизма.

Людмила знакомит меня с Марикой - девушкой, чей номер телефона был указан на глянцевой брошюре. Марика также отвечает за технические процессы - именно она включает слайды, музыкальные клипы, разливает виноградный сок и ломает лаваш для акта «преломления хлеба», выносит в центр зала пластиковое ведро для сбора пожертвований. На Марику зарегистрировано благотворительное общество Nac gaisma. Согласно годовому отчёту общества, в 2017 году Nac gaisma получило пожертвований на сумму 2665 евро. Это официально зарегистрированные пожертвования, реальный же поток наличных денег отследить практически невозможно.

Если ввести номер телефона Марики в поисковую систему, можно узнать, что она также занимается дистрибьютерством косметики и является сертифицированным агентом недвижимости в компании, занимающейся продажей элитной недвижимости.

В конце служения «разрушения проклятий на финансовой сфере», во время сеанса изгнания дьявола, Марика упадет на пол. Подстраховывать ее будет тот самый парень в поло Lacoste - Сергей, профиль которого я чуть позже найду в социальных сетях.

В мае Сергей выкладывает селфи на фоне Мальтийского отеля. «Самый активных последователь божьего дома», который громче всех кричит «Аллилуя», а во время молитв стоит на коленях и ложится на пол, в комментариях под фотографией со своими друзьями обсуждает отдых «в самых крутых курортах». «Братан! Хорош бухать», - пишет один из его друзей.

Комментарии под фотографией Сергея на Facebook и момент "освещения хлеба и виноградного сока" на собрании секты "Возрождение" в Риге FOTO: Комментарии Facebook, кадр видео со скрытой камеры

В начале июня Сергей публикует фотографии из ресторана в Барселоне. «Доктор сказал больше ходить, вот я и ходю...в объедальню...» (орфография и пунктуация сохранены), - так Сергей подписывает снимок.

«Никогда не раздумывайте, на что потратить свои деньги! Путешествие или Бог, ещё какие-то расходы или Бог. Пусть вам даже нечего будет есть, но душа Ваша не должна голодать», - в микрофон произносит пастор Светлана. «Аминь, аминь», - кричит одетый в поло Lacoste Сергей.

«Участвуй в духовном колледже и получи возможность выиграть автомобиль»

Перед собранием пришедшим показывают видеоролик - рекламу колледжа «Гора Моисея». Участие в колледже платное - более 100 долларов. В 2017 году в мероприятии участвовало около 12 тысяч человек. Это значит, что его организаторы только на продаже билетов на «духовное мероприятие» заработали около 1 миллиона долларов.

Последователи «Возрождения» молились, участвовали в «духовных служениях» и... принимали участие в розыгрыше iPhone, MacBook и автомобиля.

Реклама колледжа "Гора Моисея", в которой лидер секты "Возрождение" разыгрывает автомобиль FOTO: Скриншот видео

«Бог сказал, я знаю, что у тебя есть конверт с деньгами, отдай его мне»

Начинается молитва - люди поднимаются со своих мест, вытягивают перед собой руки и, словно маятники, начинают раскачиваться из стороны в сторону. Мне становится страшно.

Пастор в микрофон читает молитву, хаотично двигаясь и меняя интонацию - монотонные шептания чередуются с вскриками и предложениями на неизвестном, выдуманном языке. Некоторые начинают плакать.

«Если во всей стране будет кризис, то у всех твоих детей будет процветание, будет рассвет. Боже, пусть у всего мира будет кризис, но у церкви твоей будет все на самом высоком уровне. И сегодня ты это доказываешь, ты доказываешь это через церковь твою, через всех служителей, которых мы видим, ты доказываешь это, Господь, что как бы много они не потеряли, многие из них жертвовали, отдавали все свое время, отдавали все свои деньги, не доедали, не допивали, они клали на жертвенник все, и ни один из них не пострадал», - проповедует пастор Светлана из Украины, которой пришло откровение о том, «что она должна служить в Латвии».

«Я была в этом лагере и в таком потоке купалась», - Людмила поворачивается ко мне и протягивает блокнот, куда я записываю свой номер телефона - в этот же вечер она позвонит мне, чтобы сказать, что «Бог любит меня».

Пастор Светлана более часа в разных формах рассказывает о том, что деньги для Бога жалеть нельзя. В центре проповеди лежит «личная история» о том, как она всю жизнь получала образование, работала на нескольких работах, однако из-за «нищенского мышления» не могла позволить себе лишнего. За долгие годы, по словам женщины, ей удалось накопить несколько тысяч евро, после чего она получила «откровение от Бога» о том, что должна пожертвовать эти деньги церкви - Бог обещал ей их приумножить.

«Творец обратился ко мне — в твоей тумбочке у кровати лежит жёлтый конверт, отдай его церкви. Я несколько дней была сама не своя, и лишь принеся деньги пастору, я обрела спокойствие». Собравшиеся восторженно аплодируют и кричат «Аллилуя».

Спустя некоторое время мужу значительно повысили зарплату, кроме того, она сама освободилась от «духа нищеты», - резюмирует Светлана.

«Бог сделал так, что банк, которому я была должна, ликвидировали»

Повышение зарплаты - не единственное «чудо, которое ей подготовил Бог». Пастор секты продолжает - уже будучи «помазанным» адептом церкви «Возрождение», Светлана приобрела в ипотеку дом, однако спустя несколько месяцев муж потерял работу и выплачивать долговые обязательства не было возможности. «Потом я узнала, что из 900 долларов, которые я плачу банку, на погашение кредита уходит лишь 400, остальные 500 - это проценты, которые уходят на сигареты, на алкоголь, на наркотики детям этих зажравшихся банкиров», - срываясь на крик, эмоционально рассказывает Светлана. «Аминь! Аминь!», - вторит ей Сергей, обсуждающий в социальных сетях «использование растений в курительных целях и употребление алкоголя на лучших курортах».

История с ипотекой, которая якобы произошла со Светланой десять лет назад, также имеет вполне конкретный подтекст - женщина молилась, жертвовала богу, и он сделал так, что банк, который выдал ей заём, обанкротился. Это, по словам Светланы, решило все ее проблемы - «кредит пропал вместе с банком».

Люди, которым следовало бы знать, что в случае ликвидации финансовой организации её кредитный портфель не исчезает бесследно, а все долговые обязательства будут переданы другой организации, начинают аплодировать и в эйфории кричат «Аллилуя». Затем Светлана изрекает:

«С тех прошло десять лет... Десять! Вы же понимаете, о чём я!», в центре зала появляется пластиковое ведро для десятины.

Адепты, один за одним, открывают свои кошельки, складывают деньги в специально промаркированные конверты. Одни высыпают монеты, другие одну к одной складывают купюры разного номинала. «Вы можете пока ничего не делать», - шепчет мне Людмила. С облегчением выдыхаю, но, как оказалось позже, - напрасно.

Прихожане "Возрождения" кладут пожертвование в пластиковое ведро во время служения в Риге FOTO: tvnet

Затем тех, кто испытывает особенные проблемы, приглашают вперед. Светлана кладет свою руку на голову прихожанам секты и кричит в микрофон «Во имя Иисуса! Пошел вон, сатана!». Кто-то просто закрывает глаза, кто-то начинает трястись, некоторые плачут и падают на пол. Женщина лет 50-ти в сарафане в цветочек во время сеанса экзорцизма и вовсе начинает задыхаться и кашлять.

В небольшом зале для конференций становится душно.

Светлана зовет меня вперед чтобы провести «обряд причищения», я вежливо отказываюсь, все собравшиеся поворачиваются в мою сторону...

«Скажите, как будете готова, в любом случае, мы никого насильно не заставляем», - говорит пастор со сцены.

С момента начала «служения разрушения проклятий на финансовой сфере» прошло более двух с половиной часов. Большинство из последователей секты остаются на дополнительную молитву о библейском колледже. Я направляюсь в сторону выхода, Людмила спрашивает, где я живу, предлагает меня подвезти, а на мои отказы кричит мне в след: «Виктория, я вам обязательно позвоню! Бог любит вас!»

О том, что произошло после того, как я посетила служение украинского «Возрождения» и интервью с бывшими последователями различных деструктивных культов и их близкими, - уже на следующей неделе.

Напоминаем, Русский TVNET побывал на собраниях некоторых религиозных культов со скрытой камерой, пообщался с людьми, состоявшими в сектах, компетентными экспертами, и в рамках проекта «Осторожно, секты!» готов рассказать о том, что происходит за закрытыми дверями «духовных центров» и после того, как вы единожды посетите подобные «служения», правовом регулировании деятельности псевдорелигиозных учреждений и их методах воздействия на психику человека.

Если Вы или Ваши близкие стали жертвами религиозных культов, сект и связанных с ними мошенников, и Вам есть, что рассказать, пишите на viktorija.puskele@co.tvnet.lv