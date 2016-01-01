В ночном заезде на роликах по ул. Сканстес участвовали 5000 человек

В ночном заезде на роликах по ул. Сканстес в Риге минувшей ночью участвовали около 5000 человек, сообщили агентству ЛETA в отделе общественных отношений Рижской думы.

Среди участников заезда были дети, молодые, взрослые и пожилые люди, семьи с детьми. В этом году для детей младше 12 лет была проложена специальная трасса.

В 2016 году ночной заезд на роликах проводился на ул. Бривибас, в нем участвовали около 8000 человек. В сентябре 2017 года заезд проводился по ул. Кр. Валдемара, в нем приняли участие примерно 4300 человек.

В этом году длина трассы заезда по ул. Сканстес составила 3,5 км, по ней можно было сделать несколько кругов.