Возвращалась с огорода домой и пропала: в поселке Ане ищут пенсионерку

В поселке Ане Озолниекского края 15 июня без вести пропала 87-летняя Гунефа Кольцова. Известно, что около 21.00 она возращалась с огорода домой, но до дома так и не дошла, сообщает Bezvests.lv.

У жещины поблемы со здоровьем. В последний раз ее видели в день исчезновения недалеко от Тетеле. Женщина спрашивала у прохожих дорогу на кладбище.

Приметы пропавшей: седые волосы собраны в хвост, заметно хромает на правую ногу. Была одета в синюю куртку, платье или юбку, обута в резиновые сапоги - большие, не по размеру, на голове мог быть повязан коричневый платок.

Всех, кто видел пропавшую женщину или знает ее возможное местонахождение, просят звонить по телефону 110 в полицию или в bezvests.lv по телефону 22 084 084.