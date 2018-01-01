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TVNET в Латгалии. Terra Incognita: как мы 4 дня ездили по латгальским дорогам

Татьяна Одыня/ Русский TVNET
Четыре дня по дорогам Латгалии | Фото: Татьяна Одыня/ TVNET

Четыре дня путешествия по Латгалии: люди, встречи, разговоры... И туристические достопримечательности, разумеется. Ливаны - Даугавпилс - Краслава - Прейли - Балви - Лудза - Виляка - Резекне - Карсава... Впечатлений - вагон и маленькая тележка!.. Мы пользовались сполна гостеприимством людей латгальского края. И даже взятки, сознаюсь, брали - хлебом, сыром, домашним пивом... Вот только хвалить латгальцев взахлеб не обещали. А обещали по-честному о том, что увидели на туристических маршрутах лета-2018.

1

Гранд-тур по Латгалии: кто ездил, куда и зачем?
2

Что мы видели из окна машины?
3

Где мы были и с кем встречались?
4

О чем мы разговаривали с людьми?
5

Брали ли мы у латгальцев взятки?
6

Кто же оплачивал весь этот «банкет»?
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