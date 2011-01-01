Закрытие набережной 11 ноября: Транспорт опаздывает на час

В связи с закрытием набережной 11 ноября общественный транспорт в Риге опаздывает примерно на час, об этом сообщает SIA Rīgas satiksme.

Автобусы в настоящее время задерживаются около часа, троллейбусы - около 30 минут, а трамваи - около 10 минут.

Как уже сообщалось, в связи с подготовкой к празднованию Лиго в Риге с 19 до 25 июня будет закрыто движение транспорта на набережной 11 ноября и отдельных участках улиц Старой Риги.

С 19 июня с 23.00 до 6 часов утра 25 июня движение будет закрыто на набережной от Каменного моста до ул. Муйтас, на участке от ул. Полю гате до ул. Яуниела, на ул. Полю гате от набережной до ул. Пилс, на ул. Бискапа гате от площади Гердера до набережной.

С 19 июня с 20.00 до 6 часов утра 25 июня запрещено останавливаться и стоять на набережной 11 ноября от Каменного моста до ул. Муйтас и на параллельной набережной улице со стороны Вецриги между улицами Полю гате и Яуниела.