В Латвии будет выходной в честь визита Папы Римского

Сейм сегодня в окончательном чтении принял закон, который предусматривает, что 24 сентября, когда Латвию посетит Папа Римский Франциск - в стране будет выходной день.

Законопроект поддержали 68 депутатов, пять были против, двое воздержались и еще восемь не участвовали в голосовании.

Ранее сегодня Сейм передал это предложение на рассмотрение в комиссиях, а затем одобрил в первом и втором чтениях в срочном порядке.

Об идее выходного дня выступал Союз «зеленых» и крестьян (СЗК). Союз призывал премьер-министра Мариса Кучинскиса рассмотреть возможность объявить выходным 24 сентября, когда Папа Римский Франциск проведет мессу в Аглонской базилике.

Премьер-министр ранее выразил мнение, что вопрос о выходном во время визита Папы Римского должен решаться по договоренности между работниками и работодателями, а Министерство экономики указало, что один праздничный день государственному бюджету обходится в 8 млн евро потерь.