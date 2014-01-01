Суд запретил выдворять из Латвии гражданку Конго и ее ребенка

Суд административного района отменил решение Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) о принудительном выдворении из Латвии гражданки Конго и ее 4-летней дочери, сообщает LETA.

УДГМ решило в принудительном порядке выдворить обеих из Латвии в третью страну, из которой они прибыли, в Конго или любую другую страну, в которой они могут находиться. Также был наложен запрет на въезд в Латвию и страны Шенгена на протяжение 3-х лет.

Женщина обратилась в суд с просьбой отменить решение Управления. Она указала, что факт запроса убежища не дает основания признавать, что персоны въехали в страну по поддельным визам или без документов, и что это запрещает им просить убежища. Закон также не определяет, что лица могут претендовать на предоставление убежища только в случае, если въехали в страну законно.

Факт, что просители въехали в страну незаконно, вообще не может учитываться в этом случае.

Женщина указала, что в случае их выдворения, возможно, будет причинен непоправимый урон ей и ее несовершеннолетней дочери.

Она отметила, что в Конго они столкнутся с нечеловеческими условиями, в стране широко распространены нарушения прав человека. Также у нее нет связи с мужем, который является активистом по защите прав человека и который подвергся преследованию. Женщина не может рассчитывать на то, что он поможет заботиться о ребенке. Также у нее обострился диабет и женщине была необходима медицинская помощь.

УДГМ также не констатировало, что просительница со своим ребенком является угрозой государственной или общественной безопасности.

Суд учел, что Управление решило выдворить женщину вместе с ее дочерью 2014 г.р. При этом Конституционный суд указал, что любое решение в отношении ребенка должно учитывать его интересы.