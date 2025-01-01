Объявить чрезвычайное положение из-за засухи просят уже 25 краев

Заявления с просьбой объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за засухи в Министерство земледелия подали уже 25 самоуправлений, сообщили агентству ЛЕТА в ведомстве.

К сегодняшнему дню такие просьбы поступили от Вентспилсского, Кулдигского, Мадонского, Цесвайнского, Акнистского, Кандавского, Эргльского, Талсинского, Вараклянского, Гулбенского, Павилостского, Неретского, Тукумсского, Ницского, Резекненского, Айзпутского, Виеситского, Алсунгского, Рундальского, Терветского, Балвского, Салского, Балтинавского, Энгурского и Яунелгавского краев.

Совет по кризисному управлению планирует рассмотреть вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве завтра, 26 июня.