Пассажирка внезапно прерванного рейса airBaltic: Высадили, оставили, а дальше - лети как хочешь?

Пассажиры рейса Рига-Амстердам (BT619), осуществляемого авиакомпанией airBaltic недавно пережили крайне неприятные минуты - в самый разгар полета им объявили об экстренной посадке в Копенгагене в связи с возможным возгоранием. Самолет благополучно сел в столице Дании. Но как рассказала Русскому TVNET одна из пассажирок, люди были крайне недовольны дальнейшими действиями латвийской авиакомпании, а вернее их полным отсутствием. «Нам сказали - ждите. И это было все!», - утверждает она.

Тот день не заладился с самого начала: рейс еще в Риге был задержан. А вылетев, пассажиры и не предполагали, что окажутся на земле через неполный час, причем не в пункте конечного назначения.

"Через минут 45 после взлета мы заметили, как забегали стюардессы, капитан оптимистично объявил, мол, дамы и господа у нас мигает индикатор о возгорании, мы будем осуществлять экстренную поездку в Копенгагене - рассказывает пассажирка. - Дыма мы не чувствовали, паники не было. Атмосфера в салоне была спокойной, в принципе, до того момента, пока в иллюминаторах не увидели, что нас сопровождает истребитель слева. Это уже потом узнала, что в том случае,

если есть сообщение о задымлении, осматривают самолет на предмет внешнего возгорания.

Когда уже стали садиться, был подозрительный шум - и только, но сели нормально, остановились. Когда выглянули в окно, то увидели сопровождающие нас пожарные машины и полицию,

Еще через 10 минут нам сказали выходить со словами «О вас позаботятся!».

Мы вышли. Возможно, представительство airBaltic и было, но в зале транзитных перелетов (куда нас всех направили) мы не видели нашу авиакомпанию, поэтому пошли в SAS - в офис ведущего перевозчика Скандинавских стран. Мы все начали брать номерки, чтобы разговаривать с ними.

Тем временем, сотрудница нам объявила, что сейчас «airBaltic старается решить вашу проблему, вам нужно ждать», каждому выдали информационный листок с номером латвийским Центра обслуживания клиентов, дали талон на еду - его хватило ровно на бутерброд и йогуртик и сказали ждать. Все! Больше airBaltic на связь с нами не выходила.

Как это подразумевать мы не знали - решайте ваши проблемы как хотите?

Возможно, если бы мы не полагались на это «ждите» и действовали и по другому. Но время проходило, кто-то периодически подходил к стойке SAS и получал ответ - ждите. Когда люди поняли, что ничего не происходит - группа наиболее активных «сополетников» решила действовать.

Я все же решила позвонить в нашу авиакомпанию по указанному номеру. Но кто знал, что дозвониться будет не так легко? Так, один сеанс дозвона длился 10 минут подряд - безуспешно, потом еще и еще.

Так мы досидели до вечера. Ситуация усугублялась тем, что из нашей группы я была единственная, у кого был латвийский номер - и о чудо! - в итоге дозвонилась! На там конце провода девушка предложила два варианта: первый - вылететь на следующий день в 15 часов прямым рейсом. Или в 8 утра через Брюссель в Амстердам. Пообещала выслать на э-мейл ребукинг. Что с ночевкой? - спросите вы. По сути, ничего! Да, airBaltic компенсирует в размере 70 евро. Сама я поиском не занималась, но знакомые из нашей группы пытались устроиться -

конечно, свободных номеров не было, а те , что остались... озвучивалась сумма, например, в 600 евро.

Мне пришлось делиться своим телефоном с другими - так, например, семья из России с маленьким ребенком тоже не представляла что делать, еще один пожилой мужчина - гражданин Грузии со старым кнопочным телефоном не понимал, что такое е-майл и уж тем более ребукинг. В итоге и его проблемы пришлось решать", - вспоминает она. - Единственную ценную информацию, которую нам предоставили по собственной инициативе работники аэропорта - в каком из секторов в аэропорту удобнее ночевать - туда и отправились. Скажу, что в общей сложности поспала полчаса.

На следующее утро женщина вылетела рейсом в 8 часов утра, кому-то пришлось лететь в 12, кто-то прождал сутки и досидел до 15 часов.

«Моя главная претензия - зачем обещать и при этом ничего не предпринимать? - подвела итог Анна - У меня есть с чем сравнить - ровно месяц назад во Франкфурте мы летели компанией Lufthansa - из-за ужасной погоды отменили практически все рейсы.

Но вся информация была доступна, всем прислали смс, где проинформировали, что произведен ребукинг,

прислали посадочные талоны. Кстати, некоторые пассажиры собирались писать претензию - уж что-что а быть брошенным на произвол судьбы за собственные и немалые деньги никто не желает»!

В свою очередь, представитель авиакомпании airBaltic Алисе Бриеде подтвердила Русскому TVNET, что как только во время полета 13 июня была констатирована техническая неполадка, было решено прервать рейс.

"Мы извиняемся перед пассажирами за неудобства и изменения в планах. В подобных случаях мы активно работаем, чтобы по возможности предоставить альтернативные варианты пересадки. В этом случае надо брать во внимание, что служба поддержки клиентов получает очень много звонков и время ожидания ответа может быть дольше обычного. В данной ситуации все пассажиры были перерегистрированы на другие ближайшие рейсы, а также получили купоны на еду.

Бриеде указала, что те пассажиры, которые ранее во время резервации указали свой телефонный номер, оказавшись в Копенгагене, в виде SMS получили всю необходимую информацию.

«Если пассажирам не удалось созвониться со службой, следует обратиться к наземным партнерам. Чтобы застраховать себя от подобных ситуаций,

призываем пассажиров во время резервации обязательно указывать свой телефонный номер

- тем самым позволяя нам не терять связь и своевременно информировать об изменениях. Если резервация была произведена через туристическое агентство, просим удостовериться, что агентство в резервации указало телефонный номер пассажира», - ответили нам в национальном авиаперевозчике.