9 июля в Латвии в этом году будет выходным днем

В этом году в Латвии впервые применяется норма закона «О праздничных, памятных и отмечаемых днях», определяющая, что в случае, если праздничный день - заключительный день Вселатвийского праздника песни и танца - выпадает на субботу или воскресенье, то следующий рабочий день объявляется выходным. Так как Праздник песни и танца в этом году завершается в воскресенье, 8 июля, то 9 июля в Латвии будет выходным, сообщает Министерство благосостояния.

Так как выходной в связи с Праздником песни и танца объявляется впервые, Министерство благосостояния поясняет:

 Согласно всеобщему принципу работникам в этот выходной работать не надо. Если же человек выполняет рабочие обязанности 9 июля, работодатель должен ему предоставить равноценный день отдыха.



 Тем работникам,

кто трудится 8 июля - в праздничный день, за труд полагается доплата, предусмотренная в Законе о труде за работу в праздничные дни.

Это не менее 100% от установленной почасовой или дневной ставки зарплаты, а при аккордной зарплате - не менее 100% от от аккордной расценки за проделанный объем работы или следует предоставить оплаченный выходной.

 В случае, если работнику предоставлен двухнедельный оплачиваемый отпуск, к примеру, со 2 июля до 15 июля 2018 года, отпуск продлевается на один праздничный день - заключительный день Вселавийского праздника песни и танца. Работодатель не обязан продлевать отпуск за выходной 9 июля, так как он не считается праздничным днем. Таким образом работник фактически должен явиться на работу 17 июля 2018 года.

 В свою очередь, если ежегодный оплачиваемый отпуск предоставлен работнику на одну неделю, со 2 по 8 июля этого года, он продлевается на один праздничный день, и на работу надо явиться 10 июля.