Вейонис: Латвия и Италия связаны общей целью

Нужно строить крепкие мосты между Средиземным и Балтийским морем по безопасности, образованию, науке и культуре, заявил после встречи с президентом Италии Серджо Маттарелла президент Латвии Раймонд Вейонис.

Он выразил радость в связи с визитом президента Италии в Латвию в год ее столетия. Визит именно в этом году подтверждает близкие и дружественные отношениям между странами, которые становятся все прочнее. На встрече президенты Латвии и Италии обсудили двусторонние отношения и вопросы, важные для Европы и мира.

Экономики обеих стран открытые и очень динамичные, и среди сфер, в которых можно сотрудничать, не только туризм - нужно думать об увеличении торгового оборота между странами, сказал Вейонис. Латвийская сторона заинтересована развивать сотрудничество в таких областях, как инженерно-технические науки, деревообработка, пищевая промышленность, мода и дизайн.

Президент Латвии выразил удовлетворение тем, что между странами существует тесное культурное сотрудничество, в том числе между культурными учреждениями.

Также Латвия и Италия ведут регулярный политический диалог, у них общее понимание европейских ценностей и международных проблем.

Страны связаны общей целью - формирование единой, стабильной и экономически развитой Европы, которая не делится на север и юг, запад и восток.

Вейонис выразил благодарность Италии за ее вклад в обеспечение безопасности Балтии и Латвии, за участие в создании в Риге Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации. Президент отметил, что и Латвия участвует в решении проблемы миграции и укрепления границы ЕС на Средиземном море.

Маттарелла со своей стороны поблагодарил Вейониса за приглашение и передал ему поздравления от имени народа Италии. По его словам, визит в Латвию в столь знаменательный год - это возможность направить отношения между странами в новое русло.

«Во время встречи мы говорили об общей принадлежности к ЕС и НАТО. Проблема миграции = это феномен, с которыми страны по одиночке справиться не могут, поэтому важна солидарность», - сказал президент Италии.