«Никому не рассказывай, что ходишь к нам»: как меня вербовали в секту

Некоторые тоталитарные секты и деструктивные культы имеют так называемых «разговорщиков», главная задача которых - привлечение новых адептов. Они будут пытаться расположить вас к себе и узнать как можно больше личной информации - где вы работаете и живете, есть ли у вас семья, что вас беспокоит и интересует. Чем больше о вас узнают, тем больше вероятность того, что вы окажетесь на крючке манипуляторов. Я проверила на себе, как работает механизм привлечения новых последователей «духовных центров» и как представители культов пытаются не упустить потенциальных «клиентов» околорелигиозных организаций, больше напоминающих «финансовые пирамиды».

Первая встреча

С Людмилой я познакомилась перед своим первым служением духовного центра «Возрождение». Она стояла у калитки, огороженного забором здания на Тейке, на улице Араишу, будто поджидая меня. «Вам сюда, сюда, все правильно», - говорит она, практически подхватывает меня и ведет по коридорам в сторону зала, который для субботних мероприятий арендует «духовный центр», а на самом деле - тоталитарная секта украинского происхождения.

Людмила - женщина лет шестидесяти. Она хорошо одета, в ушах у нее блестят золотые сережки. Она улыбается такой неестественно сладкой улыбкой и так дружелюбно, что кажется, что она только что сошла с какого-то рекламного стенда.

Людмила знакомит меня с организатором Марикой, я скромно присаживаюсь на последний ряд, где сидит молодой мужчина в поло Lacoste (всех этих персонажей я красочно описала в статье «Изгнание дьявола на Тейке: «Братан, хорош бухать» и деньги в пластиковом ведре»).

На протяжении всего собрания - и тогда, когда последователи секты молились, вытянув перед собой руки, и во время проповеди, когда пастор призывала отдать свои накопления, и даже во время обрядов очищения, больше напоминающих экзорцизм, Людмила не выпускала меня из вида.

«Я была в этом лагере - в таком потоке купалась! Божий огонь на меня снизошел», - шепчет моя новая знакомая во время рекламы христианского лагеря «Гора Моисея». На видео кадрах - тысячи людей, которые, словно под гипнозом, внемлют лидеру Владимиру Мунтяну, который называет официальным представителям бога на земле. Об уголовном прошлом и нынешнем бизнесе, элитных автомобилях и недвижимости Мунтяна можно узнать из сотни открытых источников, однако, эта информация, судя по всему, не заботит умы собравшихся.

Во время сбора пожертвований Людмила поворачивается ко мне и шепчет: «Вы можете пока ничего не делать»...

Уже после посещения служения секты «Возрождение» я прочитала статью украинской журналистки, которая также как и я пыталась разобраться, что же происходит за закрытыми дверями деструктивного культа, и красочно описала женщину, встретившую ее перед собранием и не выпускающую её из вида на протяжении всего мероприятия.

"По дороге я еще раз разглядываю мою новую знакомую. С виду – обычная пенсионерка. Ничто не выдает в ней адепта "Возрождения". Но степень ее погружения в это религиозное течение быстро становится ясна. Представляется Анной Федоровной. Говорит, целых 28 лет моталась между разными церквями, пыталась найти, что по душе. Последние пять лет состоит в "Возрождении", - описывает увиденное журналистка.

Не знаю, совпадение ли это, но чуть позже и латвийская Людмила мне рассказывает -

различные церкви она посещает уже более 20 лет. Большую часть времени она была последователем церкви «Новое поколение» Алексея Ледяева.

«Возрождение» она посещает лишь несколько лет.

Вторая встреча

Всю неделю после моего первого визита в «Возрождение» я получала от Людмилы сообщения - пожелания с добрым утром и картинки о том, как Бог любит меня. Ей каким-то удивительным способом удавалось балансировать между ненавязчивостью и назойливостью.

«Виктория, ты что-нибудь слышала о Ледяеве? Это другой божий дом. Сходим во вторник на его творческий вечер и ты выберешь, что тебе больше по душе. Ты будешь таким евангелистом, я это чувствую», - шепчет она мне. Мы, словно заговорщики, стоим с тёмном коридоре перед моим вторым служением в «Возрождении».

Второе собрание напоминает первое - пастор все также призывает жертвовать богу, отказывая себе в «мирских радостях», Людмила все также не выпускает меня из виду.

Вот только в этот раз, когда в центре зала появляется пластиковое ведро для пожертвований, женщина уже не говорит, что от меня ничего не требуется. Напротив - она пристально смотрит на меня, будто ожидая, когда же я достану из сумки свой кошелек.

Последователи секты «Возрождение» должны «отдавать богу» 10% от своих заработков, а также регулярно давать «добровольные» пожертвования во время проповедей.

Встреча третья

С Людмилой, которая должна была отвести меня на творческий вечер Алексея Ледяева, лидера секты «Новое поколение», мы встречаемся на трамвайной остановке недалеко от перекрестка улиц Меркеля и Барона. «Пойдем пить кофе», - говорит мне женщина, берет под руку и ведет в сторону кофейни. Внутри битком. Оказывается, что на вечер Ледяева мы всё-таки не пойдем, а «просто пообщаемся».

Пока Людмила пытается отыскать свободный столик, я прикидываю, куда я могу поставить сумку со скрытой камерой.

Вдруг две девушки, занимавшие большие мягкие кресла, собирают вещи и направляются в сторону выхода. «Спасибо нашему великому богу», - комментирует внезапное появление свободных мест моя спутница.

Людмила настаивает на том, что за кофе платит она, я соглашаюсь. Мы присаживаемся за стол, она вытаскивает из своей сумки пакетик с пирожками и конфеты с мармеладной начинкой - все это она кладет на кофейное блюдце.

В прошлый раз Людмила лишь спросила, чем я занимаюсь. Не подготовив легенду, я оказалась перед необходимостью импровизировать - сказала, что я повар. На встрече в кафе Людмила хочет знать больше - в каком районе Риги я живу, есть ли у меня супруг и дети, из какого города я приехала в столицу, чем занимаются мои родители, где именно я работаю, знает ли кто-то, что я подалась на духовные поиски и уже несколько раз посещала центр «Возрождение».

«Какая ты мудрая! Вот и правильно! Не говори и не рассказывай никому. Почему? Потому что ты не умеешь еще правильно сказать, и человек подумает что с тобой что-то случилось, что крыша поехала»,

- радостно реагирует Людмила на мое признание о том, что про посещение духовного центра своим близким я не говорила.

Все вопросы она задает будто между прочим, при этом, как бы я не ответила, всегда оказывается, что у нас с ней удивительно много общего - на мой на ходу придуманный ответ о месте моего жительства, она рассказывает, что также долгое время прожила в центре, на мой рассказ о том, что родственники служат на флоте в портовом Вентспилсе, откуда я якобы родом, Людмила отвечает, что ее отец также был моряком. «У нас столько общего, Виктория», - восторженно повторяет моя собеседница.

В какой-то момент я ловлю себя на мысли, что если бы я и вправду была одинока и нуждалась в чей-то поддержке, единожды посетив служение, а позже пообщавшись с новой знакомой, мне было бы достаточно сложно отказаться от соблазна вступить в ряды служителей «Возрождения», где меня гарантировано ожидает внимание, поддержка и чувство общности.

«Я тебя отведу в домашнюю группу, со всеми познакомлю. Если мало ли что у тебя случится, звони. Я сразу буду молиться и увидишь результат. Ты с моем сердце, и я хочу тебе помочь окрепнуть», - говорит мне Людмила.

Во многих сектах есть так называемые «разговорщики», которые начинают общение с новичками, втираются в доверие, пытаясь выманить максимально возможное количество личной информации. Сначала «разговорщики» завоевывают доверие новоприбывшего - рассказывают о себе, делая акцент на том, как им помогла секта, как они нашли единомышленников, которые всегда поддержат, и как участие в служениях сделало их счастливыми, успешными и здоровыми.

Чудесных «историй исцеления» среди последователей секты «Возрождения» много - на каждом служении на излечение от тех или иных болезней пришедшие отбрасывают костыли, начинают ходить и танцевать,

а регулярные пожертвования способствуют выздоровлению - заключив «партнерское соглашение с богом» люди исцеляются от гепатита, туберкулеза, рака и многих других заболеваний.

«У него от рождения было что-то там с сердцем, и сделали операцию ему и повредили многие органы, и через горло трубочка там стояла, я ничего не знала... И он вообще не ходил. И тут пошел сам! В следующую субботу она приходит и говорит - посмотрите, он бегает уже. Господь, как ты велик», - Людмила рассказывает об исцелении ребенка, который не ходил с рождения. «Даже врачи не могли помочь, а господь наш помог», - подчеркивает сидящая напротив меня женщина.

Людмила ждет, что на ее откровенность я отвечу тем же, и один за одним продолжает задавать мне личные вопросы. В ответ я сыплю несуществующими фактами из своей выдуманной биографии.

Это предполагает, что я уже на крючке. Чем больше я открываюсь, чем больше обо мне знают представители культов, тем легче мной манипулировать.

Вместо послесловия

Интерес Людмилы ко мне вряд ли являлся праздным. В некоторых сектах, работающих по принципу «пирамиды», за привлечение новичков последователи получают определенные бонусы - не обязательно материальные. Тоталитарная секта — это своего рода открытое акционерное общество, вклады в которое делают рядовые адепты, рассчитывающие получить «виртуальную прибыль» в виде спасения своей души.

Помимо «спасения души» подобные деструктивные культы предполагают и продвижения прихожанина в иерархии организации. Это можно сравнить с карьерным ростом в корпорации, когда определенных сотрудников за определенные заслуги повышают в должности.

На втором собрании «Возрождения» пастор Светлана из Украины, которой «пришло откровение о том, что она должна проповедовать в Латвии» достаточно конкретно обозначает план по привлечению новых последователей культа. «30 июня мы открываем свой божий дом в Риге. Нас бог ведет к тому, что мы должны совершить вот это мировое пробуждение. Мы должны потрудиться и сделать так, чтобы у церкви нашей появилось много последователей! Торопитесь, осталось около 28 дней», - вещает в микрофон она.

«У нас есть списки, за кого мы будем молиться. Пусть они прозреют, узнают Бога», - говорит Светлана. Людмила объясняет - в этот список своих друзей могу внести и я - достаточно лишь сообщить представителям культа имя, фамилию и номер телефона тех, кто, на мой взгляд «должен уверовать».

«Мы должны привлечь хотя бы тридцать новых братьев и сестер», - обозначает «программу минимум» Светлана. Собравшиеся вторят ей: «Аминь, аминь».

Напоминаем, в рамках проекта «Осторожно, секты!» Русский TVNET рассказывает о том, что происходит за закрытыми дверями «духовных центров».

Если Вы или Ваши близкие стали жертвами религиозных культов, сект и связанных с ними мошенников, и Вам есть, что рассказать, пишите на viktorija.puskele@co.tvnet.lv