«Скорей бы это закончилось»: соцсети прополоскали невнятное выступление Вейониса на Празднике песни

В воскресенье, 8 июля, на заключительном концерте XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI праздника танца по традиции с речью выступил Президент Латвии Раймонд Вейонис. Это не первый раз, когда по стране тут же началась волна обсуждений о неумелых ораторских способностях лидера страны - кто-то призвал Вейониса покинуть должность, кто-то встал на защиту и подчеркнул, что все мы люди. Предлагаем полярные мнения, собранные на просторах социальных сетей.

Если совсем коротко, веселый видео-монтаж о сути предложил Оскар Цирсис. Внимание - смотреть со звуком!

Как подчеркивает это видео, президент вел себя неловко, путал слова, запинался. В середине речи он признался, что очень нервничает.

И эта фраза разделила народ, на тех, кто понимает его чувства, и тех, кто считает это позором нации.

Популярный в Латвии музыкант Андрис Кивичс написал: «Если президент на самом большом празднике страны (и вне его, регулярно) не может сделать то ЕДИНСТВЕННОЕ, что он должен уметь сделать - вдохновляюще, эмоционально, бегло говорить, то это сигнал для всего народа - и вы на своей работе можете не уметь делать то, что вы должны»... Кивичс считает, что основная проблема президента в том, что он не уверен в себе и в том, что делает.

В свою очередь актер Нового Рижского театра Гундар Аболиньш напротив опубликовал следующее мнение: «Я хочу предложить всем, кто так мудро и «профессионально» критикует ораторские способности моего президента и ошибки, попробовать один раз выступить перед такой большой аудиторией, в такой ответственной и эмоциональной ситуации и обратиться к десяткам тысяч.

Боюсь, что получится лишь пук комарика»...

Журналист Инга Спринге присоединилась к мнению актера Аболиньша, отметив, что она не считает Вейониса плохим президентом, даже, если он не умеет красиво говорить перед тысячами.

На нее обрушился шквал негативных комментариев и она опубликовала открытый пост для всех, в котором обосновала свое мнение.

«Да, я считаю, что речь президента была плохой - очень сложной и академичной. Да, президент не произнес ее хорошо, что многих огорчило.

Да, я тоже смотрела ее и у меня сводило в животе, и я думала, скорей бы это закончилось.

В то же время, мне казалось, только естественным, что он признался, что взволнован. (...)

Вкратце: да, можно критиковать за конкретную речь, но я не согласна с обобщениями и популистическими высказываниями в FB, цель авторов которых получить популярность. Их цель все упростить, сделав белым или черным. Так легче получить внимание аудитории. Но в жизни вещи очень редко черно-белые, поэтому следует избегать обобщений».

Сын депутата Рижской думы Мартиньша Бондарса Даниэль пошел дальше некоторых критиков, попросив Вейониса стать Президентом или помочь такого найти.

Этим обращением он не имел ввиду, что просит Вейониса претендовать на второй срок. Он хочет, чтобы Вейонис стал президентом, который всех вдохновляет, чтобы он пообещал: «Я, президент Латвии, обещаю, что до следующей большой речи я подготовлюсь так, чтобы вы мною гордились». И подготовился бы.

Подготовился бы так, чтобы ему не требовались бумажки, которые сдувает ветер, чтобы в приступе паники ничего не вылетало из головы, чтобы он не стеснялся, просит Даниэль.

Даниель написал, что, если у Вейониса это все же не получится, пусть он не претендует на второй срок из уважения к стране и лучше оставшиеся 363 дня посвятит поиску будущего лидера для Латвии.

Речь президента на Празднике - ВИДЕО!