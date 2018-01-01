Во второй половине июля в отпуск уйдут пять министров

Во второй половине июля по решению премьер-министра Мариса Кучинскиса в отпуск смогут уйти пять министров, сообщает официальное издание «Латвияс вестнесис».

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола будет находиться в отпуске с 16 по 27 июля. В это время обязанности главы Мнфина до 22 июля будет исполнять сам премьер, а с 23 по 27 июля - министр сообщения Улдис Аугулис.

Министр экономики Арвил Ашераденс возьмет отпуск с 27 по 31 июля, его заменит министр образования и науки Карлис Шадурскис.

Министр сообщения Улдис Аугулис будет в отпуске с 16 по 20 июля, его обязанности будут исполнять министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс и министр земледелия Янис Дуклавс.

Министр благосостояния Янис Рейрс будет отдыхать 16 июля, а также в период с 23 по 27 июля. В это время его обязанности будет исполнять Шадурскис.

В свою очередь министр юстиции Дзинтарс Расначс будет в отпуске всего один день - 20 июля. Его заменит министр культуры Даце Мелбарде.