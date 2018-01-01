Интересное природное явление в Мадонском крае - «облачная волна»

На прошлой неделе между Праулиеной и рекой Куя в Мадонском крае можно было наблюдать нетипичные для Латвии облака необычной формы. Фотографиями в Facebook поделилась свидетельница явления. «Когда белая волна нас настигла, ощущения были очень мистическими», - пишет автор фотографий.

Как поясняет руководитель отделения гидрометеорологических прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Круминя, наблюдаемая «облачная волна» - грозовой воротник или вид облака Arcus cloud.

«Обычно эти облака низкие, ориентированы горизонтально, чаще всего они наблюдаются вместе с губчато-дождевыми облаками во время грозы. Образуются они перед грозовыми облаками, часто с ними связаны сильные порывы ветра», - указывает специалист центра.

Облако образуется, когда под влиянием холодного воздуха грозовые облака быстро опускаются и расстилаются горизонтально над поверхностью земли. Этот нисходящий поток воздуха направляет теплый и влажный воздух выше, где он конденсируется и превращается в новое облако.

В отдельных случаях, когда есть соответствующий поток воздуха, новое облако начинает «разворачиваться» и напоминать по виду облачную стену, клин или «рулон». В зависимости от того, насколько этот процесс выражен, облака с виду могут очень отличаться. В Латвии такие облака встречаются сравнительно редко, однако, если ожидается высокая грозовая активность, локально при соответствующих метеорологических обстоятельствах увидеть их можно.