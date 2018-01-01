Правительство вычеркнуло «латышскость» из плана интеграции на ближайшие годы

Подготовленный Министерством культуры информационный доклад «План реализации политики национальной идентичности, гражданского общества и интеграции на 2019-2020 гг.», включенный в повестку вчерашнего заседания правительства, был бы принят без дискуссий, если бы на трибуну не поднимались не представляющие правительство и чиновничество люди, призывавшие не утверждать план.

Тем не менее, правительство его утвердило, хотя и с существенными изменениями идеологических установок - отказавшись от «латышского культурного пространства» и предложив вместо него «национальное культурное пространство».

Слово «латышский» теперь относится только к диаспоре.

В предыдущем плане на 2012-2018 гг. была поставлена задача «укрепить латышское культурное пространство как основу для сплочения общества и способствовать принадлежности к культурному пространству на локальном, национальном и европейском уровне». Но времена меняются и, как указала министр культуры Даце Мелбарде, «мы живем в условиях гибридной войны, и необходимо сплотить общество, поэтому одной из упомянутых в плане задач является укрепление национального культурного пространства». (Latvijas avize)