«С обоих концов — хаос, а посередине — более-менее». Эксперты о политических итогах года

Начало и конец политического 2016 года были связаны с правительственным хаосом и неразберихой, однако в целом прошел нейтрально: без больших провалов, но и без особых достижений. Так уходящий год в эфире ток-шоу Латвийского радио 4 «Александр-студия» оценили политологи Юрис Розенвальд и Карлис Даукшт

По мнению Розенвальда, лучше всего уходящий год иллюстрирует латышская поговорка «gads no abiem galiem balts, pa vidu zaļš» («по краям год белый, посерёдке — зелен»), если заменить слово «белый» на «хаос».

«С обоих концов хаос, а посерединке — более-менее. Год начался и закончился двумя антисобытиями. Это тот хаос, который был в политической элите в начале года, когда «Единство» свергнуло свое собственное правительство, а потом оказалось, что, в общем-то, госпожу Аболтиню не очень хотят...

Тогда тут известный хаос наступил, в котором выиграл Союз «зеленых» и крестьян, который получил пост премьер-министра. А «достойным» завершением этого процесса оказался тот хаос, который мы испытали в конце года.

Это налог на микропредприятия, бюджет, и в случае бюджета я даже позволю использовать себе это выражение — оргия одаривания, которая вдруг обуяла наших парламентариев, когда они более 20 млн евро поделили таким образом. Я думаю, что эти деньги нам очень пригодились бы сейчас. И, кроме того, это в конце-концов привело это к обратному результату: может быть, в тех самоуправлениях, куда эти деньги пошли, люди оказались довольны, а вот в целом, конечно, общественное мнение прореагировало на это резко отрицательно. [...] Сначала правительство принимает бюджет, а через две недели премьер-министр говорит о том, что этот бюджет надо менять. Это, конечно, не свидетельствует о нормальной работе правительства и координации», — отметил эксперт.

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Из положительных событий в латвийской политике Розенвальд назвал вступление нашей страны в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD).

«Вступление Латвии в этот клуб богатых наций — это событие со знаком плюс. Во-первых, это было одной из целей нашей политики с 1996 года, а во-вторых, у нас очень многие существенные решения принимались под внешним давлением; в этом смысле вступление в OECD требовало от наших политиков подчинения каким-то нормам, и кроме того, в будущем оно будет иметь определенное внимание. Я не хочу преувеличивать значимость вступления в OECD, но теперь уже мы вынуждены себя сравнивать не с нашими бывшими сестрами по СССР, а с клубом богатых стран. Что будет для нас стимулом», — предположил Розенвалдс.

В целом политолог оценил год нейтрально.

«Так, по серединке. Я не думаю, что это провальный какой-то год для нашей страны, но это и не год каких-то достижений», — заключил политолог.

Скорее отрицательно, чем нейтрально оценил год Карлис Даукшт. Политолог, в частности, указал на крайне низкий уровень доверия населения к правительству.

«Я думаю, что этот год уйдет не с очень хорошими чувствами, и путь он уйдет быстрее. В Латвии этот год ничем особым не выделялся, на мой взгляд. Были очень скучные, очень привычные, бюрократическо-политические игры вокруг достаточно мелких вопросов, которые не оставляют влияния на внутреннее состояние простого человека. Разговоры — оторваны, они не доходят до сердца и ума огромного количества населения. [...] Серый год, который я, как академический человек, оценил бы на «четверку»», — сказал Даукшт.

«С обоих концов — хаос, а по середине более-менее». Эксперты о политических итогах года

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