Президент: поведение отдельных латвийских евродепутатов неприемлемо

 

Фото: Zane Bitere / LETA

Поведение отдельных депутатов Европарламента от Латвии, в том числе голосование против резолюции о пропаганде России и террористических организаций и встреча с президентом Сирии Башаром Асадом, с точки зрения Латвии недопустимы, считает президент Раймонд Вейонис.

Президент отметил, что любой депутат имеет возможности выражать свое мнение, но с точки зрения Латвии подобные поступки неприемлемы. В то же время он подчеркнул, что, хотя мнения депутатов могут отличаться, это не влияет на внешнюю политику ЕС и Латвии. «Мы придерживаемся значительно отличающихся взглядов по этим вопросам», - сказал Вейонис.

Премьер-министр Марис Кучинскис также согласился, что подобное поведение неприемлемо. Он подчеркнул, что депутаты были избраны жителями Латвии, и выразил надежду, что в будущем латвийцы сделают соответствующие выводы.

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Как сообщалось, депутаты Европарламента Ивета Григуле (СЗК), Андрей Мамыкин («Согласие») и Татьяна Жданок (Русский союз Латвии) проголосовали против резолюции Европарламента, призывающей активно противостоять пропаганде России и террористических организаций. Мамыкин и Жданок в прошлом году также побывали в Сирии, где встретились с президентом этой страны.

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