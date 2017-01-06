Оппозиционер: Путин может воплотить сценарий восстания в Даугавпилсе

Президент России Владимир Путин считает балтийские страны слабым место НАТО и в известных обстоятельствах может попытать удачи и повторить там украинский сценарий, об этом в интервью агентству LETA сообщил российский оппозиционер Илья Яшин.

«Если отношения между Западом и Кремлем будут развиваться негативно, Путин может воплотить полный риса сценарий, который будет связан с попыткой повторения сценарий Восточно Украины, где-нибудь, например, в Даугавпилсе, где было бы подстроено восстание и под покровом защиты жителей русской национальности появились бы зеленые человечки, какие-нибудь наемники», — указал Яшин в интервью агентству LETA.

Он сказал, что

это было бы попыткой взорвать ситуацию в странах Балтии, а также выразил уверенность, что такие, уже опробованные сценарии, имеются в генеральном штабе России.

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«И все же остается открытым вопрос о том, насколько реально воплощение такого сценария. Я думаю, что в определенных обстоятельствах это возможно, так же, как стало возможно на Востоке Украины, в Крыму. Только это очень рискованная игра, так как может привести к глобальной конфронтации между Путиным и западным миром. Одно дело задействовать такой сценарий на Украине, совсем другой — играть в такую игру в стране-участнице НАТО.

Не секрет, что в Кремле есть «ястребы», которые считают, что если до сих пор России везло, то «успех» надо развить».

Уже то, что произошло на Украине они считают успехом, так как они пошли на открытую агрессию, а Запад это, в основном, проглотил», — считает Яшин.

По его убеждению, режим Путина всегда будет оставаться для Европы фактором нестабильности. Эволюция этого режима в последние годы доказал, что он — реальная, практическая угроза европейской конструкции безопасности.

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