Британский министр не привез Латвии денег

«К сожалению, я не приехал сюда с большим денежным мешком», - заявил вчера на пресс-конференции в Риге министр правительства Великобритании по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис.

Ранее британская газета «The Times» сообщала, что правительство страны обсуждает возможность направить часть денег, которые предназначены для помощи странам Азии и Африки, государствам Центральной и Восточной Европы, включая Балтию.

Ссылаясь на кулуарные переговоры,

газета писала, что таким образом правительство Великобритании надеется обеспечить поддержку со стороны этих стран на переговорах о выходе из ЕС.

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«Это невозможно, и это не тот способ, как будет проходить процесс выхода из ЕС», - заявил вчера журналистам Дэвис. По этому поводу иронизировал и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич: «Если вы сегодня спросите, сколько мой коллега привез взяток и других благ, то скажу, что торгов не было и деньги не привезены. Мы говорили о том, как максимально рационально реализовать процесс выхода Великобритании, потому что в наших интересах как можно более конструктивные отношения после «Brexit«», - сказал Ринкевич.

Дэвис отметил, что выход Великобритании из ЕС нужно рассматривать не как расставание, а как начало новых отношений. Также он подчеркнул, что на переговорах о выходе важным вопросом будут права граждан ЕС в Великобритании.

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