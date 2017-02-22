Британский министр не привез Латвии денег

Дэвид Дэвис
 

Дэвид Дэвис. Фото: REUTERS/Scanpix

«К сожалению, я не приехал сюда с большим денежным мешком», - заявил вчера на пресс-конференции в Риге министр правительства Великобритании по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис.

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Ранее британская газета «The Times» сообщала, что правительство страны обсуждает возможность направить часть денег, которые предназначены для помощи странам Азии и Африки, государствам Центральной и Восточной Европы, включая Балтию.

Ссылаясь на кулуарные переговоры,

газета писала, что таким образом правительство Великобритании надеется обеспечить поддержку со стороны этих стран на переговорах о выходе из ЕС.

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«Это невозможно, и это не тот способ, как будет проходить процесс выхода из ЕС», - заявил вчера журналистам Дэвис. По этому поводу иронизировал и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич: «Если вы сегодня спросите, сколько мой коллега привез взяток и других благ, то скажу, что торгов не было и деньги не привезены. Мы говорили о том, как максимально рационально реализовать процесс выхода Великобритании, потому что в наших интересах как можно более конструктивные отношения после «Brexit«», - сказал Ринкевич.

Дэвис отметил, что выход Великобритании из ЕС нужно рассматривать не как расставание, а как начало новых отношений. Также он подчеркнул, что на переговорах о выходе важным вопросом будут права граждан ЕС в Великобритании.

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