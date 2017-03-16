Депутаты самоуправлений регулярно прогуливают работу

Посещаемость депутатами самоуправлений заседаний оставляет желать лучшего: 6% из тех, кто за весь созыв участвовал в работе дум, посетили менее 60% заседаний. И это немало - 114 человек, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на газету Diena.

Несмотря на то, что в законе о самоуправлениях сказано, что заседания дум созываются не реже одного раза в месяц, эта норма соблюдается далеко не везде. К примеру, в июле заседания часто не проходят, так как это - время отпусков.

По словам министра охраны среды и регионального развития Каспара Герхардса, число пропусков велико.

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«Мы видим, что в ряде случаев происходит систематическое игнорирование полученной от избирателей поддержки и взятых на себя обязательств», - сказал министр.

Отметим, что больше всех заседания прогуливает депутат Плявиньской краевой думы Владимир Самохин, представляющий Видземскую партию. Он умудрился посетить всего 17% заседаний. Самый длинный период прогулов начался в конце 2014 года и закончился в феврале этого года, когда коллеги Самохина проголосовали за лишение его депутатского мандата.

Несмотря на это, Самохин попытается попасть в думу и в следующей созыве.