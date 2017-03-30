Криевиньш объяснил, почему ушел с должности

Директор Госканцелярии Мартиньш Криевиньш решил уйти с должности, так как недоволен продвижением в парламенте законопроекта о пенсиях по выслуге лет в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

В интервью журналу Ir он рассказал, что на прошлой неделе получил просьбы явиться к премьеру Марису Кучинскису который выразил недовольство продвижением законопроекта.

«И тогда мне было предложено написать заявление об уходе со следующего дня, 21 марта, потому что не обеспечено нормальное представительство в парламентской комиссии, хотя в тот момент я находился вне Латвии», - заявил Криевиньш.

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По его словам, он был ответстенен за законопроект, однако не был обязан обеспечить нужное голосование комиссией Сейма, и комиссия его отклонила.

«Я был уволен за то, что недостаточно сделал по этому законопроекту. Мне сложно судить, повод это или причина. Мне кажется, у нас в стране не увольняют чиновников только за то, что они не участвовали в одном заседании комиссии», - отметил Криевиньш.

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