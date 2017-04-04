Мурниеце: украинский народ доказал свою силу

Украинский народ, сопротивляясь российской агрессии и реформируя государство, доказал свою силу, и Латвия призывает Украину не расслабляться в проведении реформ.

Об этом сегодня во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявила спикер Сейма Инара Мурниеце, сообщили агентству ЛЕТА в парламентской пресс-службе.

Латвийское общество проявляет большой интерес к событиям на Украине и поддерживает украинский народ, указала она. Латвия неизменно поддерживает выбранный Украиной путь евроинтеграции. Латвийский парламент тоже всегда твердо выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнула Мурниеце.

Реклама

Порошенко поблагодарил Латвию за сильную политическую и практическую поддержку в процессе реформ, отметив личный вклад спикера Сейма в поддержку реабилитации в Латвии украинских детей, пострадавших в результате военных действий на Украине.

Стороны выразили опасения по поводу предстоящих осенью этого года в Белоруссии военных учений «Запад-2017» и подчеркнули значение стратегической коммуникации в противодействии кремлевское пропаганде.

Как сообщалось, сегодня с официальным визитом в Латвии находится президент Украины Петр Порошенко и сопровождающая его делегация.

Еще по этой теме