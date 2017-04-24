В Подмосковье играют в войну: парк «Патриот», штурм «Рейхстага»

Штурм Рейстага в парке "Патриот"
 

Штурм Рейстага в парке "Патриот". Фото: Василий Максимов, AFP/Scanpix

В подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот», построенном за счет российского бюджета, в воскресенье устроили реконструкцию штурма Рейхстага. Представление активно анонсировали российские СМИ, а сам «штурм» производился силами патриотических клубов, реконструкторов и каскадеров. Участие в мероприятии принял министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Всего около полутора тысяч человек участвовали в «штурме Берлина», публика наблюдала театрализованное представление с трибун и приветствовала появление министра обороны Сергея Шойгу бурными аплодисментами.

Макет здания Рейхстага в парке «Патриот» был построен заранее, загодя приготовили также баррикады и окопы. Само же мероприятие, приуроченное к датам реального эпизода второй мировой войны, аннонсировалось как «образовательное».

Штурм Рейхстага в Подмосковье

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Предполагается, что парк «Патриот» в подмосковной Кубинке станет крупнейшим военно-патриотическим комплексом в мире. Полное название его «Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот«», заказчиком объекта является министерство обороны РФ, которое в затратах не скупится. По сообщению российских СМИ истрачено на создание парка уже на первом этапе работ было более 20 миллиардов рублей (более 330 млн евро).

«Штурм Рейхстага», проанонсированный министром обороны РФ Сергеем Шойгу еще 23 февраля, вызвал озабоченность и непонимание немецкой стороны.

Ведь в историческом здании в центре Берлина с 1999 года проходят заседания бундестага. Не удивительно, что Германии планы регулярно устраивать игровой «штурм Рейхстага» восприняли как признак ухудшения отношений России с ФРГ и отметили тенденцию милитаризации сознания россиян.

Военно-патриотические игры в парке "Патриот"Военно-патриотические игры в парке "Патриот". Фото: Sputnik/Scanpix

Кстати, по сообщениям российских СМИ «парки патриотического воспитания», аналогичные подмосковному, Министерство обороны РФ планировало создать также во Владивостоке и под Севастополем. От строительства последнего на запланированном для него участке пока пришлось отказаться, так как последовали протесты экологов и местных жителей.

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