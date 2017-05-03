Правительство на неделю отложило решение по налоговой реформе

Сегодня после более чем четырехчасовой дискуссии правительство договорилось на неделю отложить решение по разработанным Минфином основным принципам налоговой политики.
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Вопрос об основных принципах налоговой политики по просьбе министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы сначала был перенесен из закрытой части заседания в открытую, однако после того, как «Единство» выдвинуло свои возражения, заседание продолжилось за закрытыми дверями.
Министр экономики Арвил Ашераденс («Единство») назвал три вопроса, на которые партия хотела бы получить ответы - как будет обеспечено устойчивое финансирование здравоохранения, не увеличится ли в результате реформы государственный долг и не будут ли остановлены новые политические инициативы.
Он сказал, что у министров «Единства» сегодня нет мандата, чтобы голосовать за налоговую реформу, однако связанные с ней вопросы правительство в среду обсудило.Еще по этой теме