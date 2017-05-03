Правительство на неделю отложило решение по налоговой реформе

Премьер-министр Марис Кучинскис
 

Премьер-министр Марис Кучинскис. Фото: Edijs Pālens / LETA

Сегодня после более чем четырехчасовой дискуссии правительство договорилось на неделю отложить решение по разработанным Минфином основным принципам налоговой политики.

Еще по этой теме

Вопрос об основных принципах налоговой политики по просьбе министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы сначала был перенесен из закрытой части заседания в открытую, однако после того, как «Единство» выдвинуло свои возражения, заседание продолжилось за закрытыми дверями.

Министр экономики Арвил Ашераденс («Единство») назвал три вопроса, на которые партия хотела бы получить ответы - как будет обеспечено устойчивое финансирование здравоохранения, не увеличится ли в результате реформы государственный долг и не будут ли остановлены новые политические инициативы.

Реклама

Он сказал, что у министров «Единства» сегодня нет мандата, чтобы голосовать за налоговую реформу, однако связанные с ней вопросы правительство в среду обсудило.

Еще по этой теме
Кучинскис: Налоговая реформа - не помощь тем, кто не платит налоги

Кучинскис: Налоговая реформа - не помощь тем, кто не платит налоги

Вейонис призывает не медлить с утверждением налоговой реформы

Вейонис призывает не медлить с утверждением налоговой реформы

Премьер: «плана В» нет, пакет налоговой реформы утвердят

Премьер: «плана В» нет, пакет налоговой реформы утвердят


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Amatnieki, 149000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 150000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR

reklama.vesti.lv

Анну Семенович высмеяли за нелепое фото в военной форме Showbiz

Анну Семенович высмеяли за нелепое фото в военной форме

Киркоров прилюдно схватил Пугачеву за грудь Showbiz

Киркоров прилюдно схватил Пугачеву за грудь

Дана Борисова будет лечиться от наркозависимости за рубежом Showbiz

Дана Борисова будет лечиться от наркозависимости за рубежом

Apple сообщила о падении продаж iPhone Hi-Tech

Apple сообщила о падении продаж iPhone

Вот это сюрприз! Смотрите: японец исполнил песню «Prāta Vētra» Showbiz

Вот это сюрприз! Смотрите: японец исполнил песню «Prāta Vētra»

Правительство

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
BETONĒŠANAS DARBU STRĀDĀJOŠU BRIG ...
BETONĒŠANAS DARBU STRĀDĀJOŠU BRIG ...
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 