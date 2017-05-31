Мурниеце призывает активно участвовать в выборах самоуправлений

Председатель Сейма Инара Мурниеце призывает всех обладающих правом голоса активно участвовать в выборах самоуправлений.
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«Самоуправление - это место, где инициатива людей, желание сотрудничать, традиции и патриотизм могут проявляться самым непосредственным образом. Самоуправление - это наша собственная власть», - сказала она.
Спикер считает, что общество изменилось - выросло новое поколение, которое охотно решает вопросы, связанные с повседневной жизнью.
«Люди имеют ясное представление о том, как должен развиваться их населенный пункт, какие услуги они хотят получать от самоуправления», - сказала Мурниеце. Все самоуправления вместе составляют «нечто гораздо большее, и это наша Латвия».Еще по этой теме