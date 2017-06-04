Пиебалгс: выборы показали, что «Единство» будет существовать

Муниципальные выборы ясно показали, что «Единство» будет существовать и в дальнейшем и поборется за места в Сейме, заявил телеканалу LNT председатель партии Андрис Пиебалгс.

Кроме того, по его словам, выборы продемонстрировали, что необходимо укреплять партию и ее отделения. Ясно видно, что в регионах, где у «Единства» более слабые отделения, результаты были слабее, чем хотелось бы, сказал он.

«Мы достойно выступили в Вентспилсе и других местах. В целом я доволен результатами выборов по Латвии»,

- сказал руководитель партии.

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Если говорить о результатах в Риге, то хорошо, что партия преодолела 5%-ный барьер. Одновременно кандидат «Единства» в мэры Вилнис Кирсис проявил себя как сильный лидер, сказал Пиебалгс.

По итогам подсчета голосов на 149 из 158 участков, больше всего голосов на выборах в Риге получил список «Согласия»/ЧСР - 51,40%, что дает партиям в новой думе 33 мандата. Также в Рижскую думу прошли кандидаты еще четырех списков - Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии «Для развития Латвии», набравшего 13,46% голосов, Новой консервативной партии (НКП) - 13,26% голосов, нацобъединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 9,13% и «Единства» - 6,15%. ЛОР/«Для развития Латвии» может получить девять мандатов, НКП - восемь, ВЛ-ТБ/ДННЛ - шесть, «Единство» - четыре.

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