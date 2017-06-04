Пиебалгс: выборы показали, что «Единство» будет существовать

Андрис Приебалгс
 

Андрис Приебалгс. Фото: Ieva Čīka / LETA

Муниципальные выборы ясно показали, что «Единство» будет существовать и в дальнейшем и поборется за места в Сейме, заявил телеканалу LNT председатель партии Андрис Пиебалгс.

Кроме того, по его словам, выборы продемонстрировали, что необходимо укреплять партию и ее отделения. Ясно видно, что в регионах, где у «Единства» более слабые отделения, результаты были слабее, чем хотелось бы, сказал он.

«Мы достойно выступили в Вентспилсе и других местах. В целом я доволен результатами выборов по Латвии»,

- сказал руководитель партии.

Реклама

Если говорить о результатах в Риге, то хорошо, что партия преодолела 5%-ный барьер. Одновременно кандидат «Единства» в мэры Вилнис Кирсис проявил себя как сильный лидер, сказал Пиебалгс.

По итогам подсчета голосов на 149 из 158 участков, больше всего голосов на выборах в Риге получил список «Согласия»/ЧСР - 51,40%, что дает партиям в новой думе 33 мандата. Также в Рижскую думу прошли кандидаты еще четырех списков - Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии «Для развития Латвии», набравшего 13,46% голосов, Новой консервативной партии (НКП) - 13,26% голосов, нацобъединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 9,13% и «Единства» - 6,15%. ЛОР/«Для развития Латвии» может получить девять мандатов, НКП - восемь, ВЛ-ТБ/ДННЛ - шесть, «Единство» - четыре.

    Еще по этой теме
    Ночь выборов: За кого проголосовали жители и как партии встретили их решение

    Ночь выборов: За кого проголосовали жители и как партии встретили их решение

    Выборы-2017: «Согласие»/ЧСР победили в Риге, но теряют часть мандатов

    Выборы-2017: «Согласие»/ЧСР победили в Риге, но теряют часть мандатов

    Урбанович: результаты выборов могли быть лучше

    Урбанович: результаты выборов могли быть лучше



    Еще по этой теме
    Прочитай другие статьи по этим темам:

    Следи за нами на странице в Facebook

    Rus.Tvnet

    популярные

    City24
    Квартира
    Квартира, Rīga, 60000 EUR
    Квартира
    Квартира, Rīga, 65000 EUR
    Земля
    Земля, Līči, 52440 EUR

    reklama.vesti.lv

    Как долго нужно играть Роналду, чтобы заработать на Bugatti? Hi-Tech

    Как долго нужно играть Роналду, чтобы заработать на Bugatti?

    Операция по увеличению груди чуть не стоила Началовой жизни Showbiz

    Операция по увеличению груди чуть не стоила Началовой жизни

    Супруг поздравил Королеву, показав ее в неприглядном виде Showbiz

    Супруг поздравил Королеву, показав ее в неприглядном виде

    Скандальный модный бренд создал самые «уродливые» босоножки Wo&Men

    Скандальный модный бренд создал самые «уродливые» босоножки

    10 фото в Instagram: «горячая» теннисистка Доминика Цибулкова Wo&Men

    10 фото в Instagram: «горячая» теннисистка Доминика Цибулкова

    Выборы

    lsm.lv


    Самые популярные

    CITY24.LV
    Квартира
    Квартира Rīga
    90 870 EUR
    Квартира
    Квартира Ropaži
    40 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    30 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    70 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    79 000 EUR
    Дом
    Дом Mārupe
    210 000 EUR
    Дом
    Дом Mārupe
    95 000 EUR
    Дом
    Дом Jūrmala
    270 000 EUR
    Новости недвижимости »
    CV Online vakances
    KLIENTU SERVISA VADĪTĀJU
    KLIENTU SERVISA VADĪTĀJU
    CUSTOMER SERVICE MANAGER
    CUSTOMER SERVICE MANAGER
    BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / P ...
    BIROJA ADMINISTRATORI (-U) / P ...
    BIROJA VADĪTĀJS/-A
    BIROJA VADĪTĀJS/-A
    http://alkoutlet.lv

    Темы

     